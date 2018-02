Milan | Kessie | Sono più forte di Gattuso | m aora sono un po' stanco

Serie A Milan - Kessie : «Gattuso? La mia tecnica è superiore» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Milan - verso il Ludogorets : André Silva - la gestione delle forze e il vice Kessie - 3 nodi da sciogliere : C'era una volta il Milan di Gattuso, quello che giocava ogni tre giorni e non steccava quasi mai, specie in coppa. La coppa era quella più importante, la Champions, e Ringhio la panchina la vedeva ...

Probabili formazioni/ Udinese Milan : l'instancabile Kessie. Quote - le ultime novità live : Probabili formazioni Udinese Milan: le Quote e le novità live sulla partita della Dacia Arena. Squalificato Samir tra i friulani, Gattuso ritrova Rodriguez e punta ancora su Cutrone(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:14:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri. E sul calciomercato..." : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Milan - come ringhia Gattuso! Kessié svela : "impazzisce se mi vede camminare" : Kessié esalta il lavoro di Gattuso e svela un retroscena niente male sul nuovo allenatore rossonero: "non sopporta quando mi vede camminare in allenamento" LaPresse/Spada Dopo un avvio difficile, ...

Milan - senti l'ag. Kessie : 'Rinato grazie a Gattuso - ha ridato motivazioni e benzina' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'agente di Franck Kessie esalta il lavoro di Gattuso al Milan : 'Ringrazio Gattuso, è stato importantissimo per questa ripartenza - spiega George Atangana - Ha saputo motivare i giocatori, ...

Milan - Gattuso : 'Kessie ha grandi qualità - non servono acquisti' : Intervenuto a Rai Radio Uno nel corso della trasmissione Radio Anch'io Lo Sport , assieme a Marcello Lippi, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato dell'attuale situazione della squadra: 'Cosa è cambiato? Dobbiamo pensare partita dopo partita perché a livello ...

Cagliari-Milan 1-2 : decide la doppietta di Kessié : ROMA - Sorride il Milan di Gattuso che centra la terza vittoria in campionato e scavalca in classifica Atalanta, Torino e Udinese riportandosi ad un passo dalla zona Europa League . I rossoneri si ...

Cagliari-Milan 1-2 : Kessie firma la rimonta rossonera : CAGLIARI - Gattuso ha celebrato la prima vittoria in trasferta da allenatore del Milan e l'avvistamento della zona Europa League: non è più contestabile la graduale presa di possesso della panchina, ...

Milan - Gattuso : 'Kessie nettamente più forte di me. Silva? Devo trovare il coraggio di metterlo. Male Suso' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan, ha parlato a Premium Sport nel post Cagliari: Sulla vittoria: 'Un errore di Gigio sul loro gol, anche se poi ci ha tenuti in partita e siamo contenti per la prestazione. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Stiamo ...