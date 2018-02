calcioweb.eu

: #Milan, finalmente il vero #Kessie: il centrocampista svela alcuni retroscena - CalcioWeb

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ilè tornato protagonista con la maglia del, dopo un periodo di appannamento l’ex Atalanta sta giocando ad alti livelli. Intervistato da ‘Forza’ il calciatore ha parlato del paragone con Gattuso: “E’ stato un grande campione. Chi più forte tecnicamente tra noi? Penso io… Gioco alla Playstation a casa, oppure esco con gli amici a giocare a bowling. Vinco sempre io. Quando gioco alla Play uso me stesso e mi metto capitano. Batto punizioni, rigori, faccio tutto io. Scherzo e rido, perchè son tutti seri i miei compagni. Perchè stiamo andando a giocare a calcio, non a fare la guerra. I bersagli preferiti sono Zapata e Kalinic, sono vicini a me… Quando ho preso il volo per arrivare in Italia e sono arrivato a Bergamo, sono andato a vederla allo stadio. E lì mi son detto che avrei dovuto fare per forza questo mestiere. ...