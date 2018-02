: Migranti, 9 dispersi in naufragio tra Turchia e Grecia: annega bimbo #migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, 9 dispersi in naufragio tra Turchia e Grecia: annega bimbo #migranti - CybFeed : #BreakingNews Migranti,bimbo annega sul fiume Evros - NotizieIN : Migranti,bimbo annega sul fiume Evros -

Una imbarcazione diè naufragata sulche per 160 km segna il confine tra la Turchia e la Grecia. Almeno 9tra i quali un bambino risultano dispersi, secondo le autorità di Ankara che coordinano le ricerche dei superstiti. Il,che presenta difficoltà di navigazione, è da anni una delle vie preferenziali per iche vogliono raggiungere la Grecia,tanto che le autorità elleniche hanno costruito una doppia barriera di reticolato e filo spinato per un costo di 3 mln di euro.(Di martedì 13 febbraio 2018)