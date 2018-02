: #Frontex: in Italia gli arrivi di #migranti tornano a salire. #Viminale smentisce: sbarcati in calo del 50% nel 2018 - Agenzia_Ansa : #Frontex: in Italia gli arrivi di #migranti tornano a salire. #Viminale smentisce: sbarcati in calo del 50% nel 2018 - AlessiaMorani : Migranti: quest'anno 4.723 sbarcati (-43,95%) I migranti sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno a oggi… - MalaspinaDavide : RT @51fini: Migranti, Frontex: 'Cresce il numero di arrivi in Italia'. Ma il Viminale smentisce: 'Calo del 50% nel 2018” - ?????????? RIDICOLI C… -

Inglidinel 2018: 4,731 dal 1° gennaio, il 50% in meno sullo stesso periodo del 2017. Sono i dati forniti da. Ancora più evidente la diminuzione di stranieri in arrivo dalla Libia; 3.534, il 61% in meno dello scorso anno. Tra gli arrivi,il numero più alto è di eritrei (1.321), poi tunisini (763), pakistani (279) e nigeriani (252). I minori non accompagnati sono 621. I richiedento asilo ricollocati in altri Paesi Ue sono 11.934.(Di martedì 13 febbraio 2018)