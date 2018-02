Migranti | naufragio tra Turchia e Grecia | annega bimbo

Migranti : Onu - si temono 90 affogati in naufragio Libia : Si teme che almeno 90 Migranti siano affogati nel naufragio di un barcone, con a bordo soprattutto cittadini pachistani, a largo delle coste libiche. Lo riferiscono le Nazioni Unite. La portavoce dell'...

Oim : 90 Migranti dispersi in naufragio al largo della Libia : Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia Continua a leggere L'articolo Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia sembra essere il primo su NewsGo.

Migranti - si temono 90 vittime in naufragio al largo della Libia - : A riportarlo è l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. A ribaltarsi un barcone, forse troppo carico, con a bordo persone principalmente di nazionalità pachistana. Tre i sopravvissuti, dieci ...

Naufragio al largo della Libia - 90 Migranti dispersi : Roma, 2 feb. , askanews, Novanta migranti risultano dispersi in un Naufragio avvenuto al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni , Oim, . '...

Libia - 90 Migranti dispersi in mare dopo il naufragio. “Dieci corpi riaffiorati” : Novanta migranti, in gran parte pakistani, sono dispersi in mare e si presume siano morti a causa del naufragio di un barcone al largo delle coste libiche. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Dieci corpi sono affiorati sulle coste libiche, tra cui otto pakistani e due libici, mentre ci sono tre sopravvissuti“, ha dichiarato la portavoce Olivia Headon a Ginevra. L'articolo Libia, 90 ...

Libia - “100 Migranti morti in naufragio”. L’Oim avverte : “Quasi 200 vittime nella rotta verso l’Italia da inizio 2018” : Negli ultimi tre giorni più di 160 migranti sono morti annegati nel mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Italia dalla Libia. All’alba di martedì un naufragio a est di Tripoli ha causato 100 vittime, secondo una stima attendibile. Si aggiungono alle oltre 60 del giorno dell’Epifania. La segnalazione è venuta dalla Guardia costiera libica che questa mattina ha soccorso un gommone sfondatosi al largo di Homs, un centinaio di ...

Naufragio dell'Epifania - sarebbero 64 i Migranti morti : Roma, 8 gen. (askanews) - Le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) in Sicilia hanno svolto questa mattina un intervento di Primo soccorso psicologico al porto di Catania per i sopravvissuti del ...

Migranti - sbarcati a Catania i sopravvissuti del naufragio dell'Epifania : Sarebbero 64 i morti, 86 i superstiti, in tutto sul gommone erano poco più di 120 persone. Alcuni di loro faticano anche a camminare. Ci sono diversi bambini, alcuni dei quali hanno perso la mamma nel ...

Migranti - 64 morti nel naufragio dell'Epifania : Sono 64 i Migranti morti in conseguenza del naufragio di sabato scorso al largo delle coste libiche . Ne dà notizia Flavio Di Giacomo, portavoce italiano dell'Oim, su Twitter. Secondo le testimonianze ...

Migranti - 64 morti nel naufragio dell'Epifania : Sarebbero 64 i Migranti morti nel naufragio dell'Epifania avvenuto sabato al largo delle coste libiche, a quarantina di miglia a nord di Tripoli. Lo afferma Flavio Di Giacomo, portavoce italiano dell'...

Migranti : Oim - 64 morti in naufragio 6/1 : (ANSA) - CATANIA, 8 GEN - Sarebbero 64 i Migranti morti nel naufragio dell'Epifania al largo delle coste libiche. Lo afferma Flavio Di Giacomo, portavoce italiano dell'Oim, su Twitter. Secondo le ...

I Migranti morti nel naufragio di sabato nei pressi della Libia sono 64 : Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, un’agenzia ONU che si occupa di migranti, i migranti morti nel naufragio al largo della Libia avvenuto il 6 gennaio sono 64. Nelle prime ore era circolata la stima di 8 morti, The post I migranti morti nel naufragio di sabato nei pressi della Libia sono 64 appeared first on Il Post.

Migranti : arrivata a Catania nave con 86 superstiti naufragio a largo di Tripoli : A bordo anche i cadaveri di otto persone recuperati ieri. Ancora non c'è accordo sul numero dei profughi annegati: Sea Watch parla di 25"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=...

Naufragio Migranti - arrivata a Catania nave con i superstiti : E' arrivata nel porto di Catania nave Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo le 86 persone sopravvissute al Naufragio avvenuto sabato a una quarantina di miglia a nord di Tripoli. Sulla nave ...