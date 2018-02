: #Frontex: in Italia gli arrivi di #migranti tornano a salire. #Viminale smentisce: sbarcati in calo del 50% nel 2018 - Agenzia_Ansa : #Frontex: in Italia gli arrivi di #migranti tornano a salire. #Viminale smentisce: sbarcati in calo del 50% nel 2018 - SkyTG24 : #migranti, Frontex: in Italia torna a salire il numero di arrivi - MediasetTgcom24 : Migranti, Frontex: in Italia gli arrivi tornano a salire #migranti -

Non cambia "la generale tendenza in" deglidiin Italia, "iniziata nell'estate 2017", spiega l' Agenzia europea. Il numero dei "irregolari arrivati in Italia a dicembre 2017 era stato il più basso in tre anni", afferma. "I numeri sono lievemente risaliti a gennaio 2018, restando però in linea con i dati di gennaio 2017". "Dopo il lieve rialzo di gennaio, il numero è sprofondato a 249 nei primi 12 giorni di febbraio, -95% rispetto allo stesso periodo 2017".(Di martedì 13 febbraio 2018)