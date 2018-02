“Mi scoppia la testa… aiutatemi” Un dolore fortissimo all’occhio la stravolge

caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2018) Un mal di testae l’occhio sempre più arrossato e dolorante e rosso rendevano la vita di Abby Beckley, di Grants Pass, nell’Oregon (Usa), un vero calvario. Questo problema le causava un’enorme fastidio,e tanta paura, non riusciva a capire di cosa si trattasse, fino a quando, dopo un controllo approfondito, non ha fatto una scoperta inquietante. Nel suo occhio sinistro erano “rintanati” 14 vermi, pronti a venire fuori come fossero ciglia. La disavventura della giovane è iniziata nell’agosto 2016, quando si trovava a bordo di una barca per la pesca del salmone in Alaska”. Ero a bordo del peschereccio da due settimane quando il mio occhio sinistro è diventato irritato e rosso e la mia palpebra gonfia – ha raccontato la donna – Avevo anche fastidiose emicranie e continuavo a pensare ‘Che cosa mi sta ...