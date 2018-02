Mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio torna al Teatro Miela la rassegna ' Mi&Lab'

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 408 di Una VITA di mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio 2018 : Cayetana se la prende con Teresa per averle mentito. Fabiana si rende conto che la Sotelo Ruz non ricorda neanche di essere sua figlia. Una Celia ormai sempre più rassegnata racconta a Trini Crespo la presa di posizione di Felipe e il suo dover accettare che il consorte abbia un’amante… Simon si candida a casa Valverde come maggiordomo e il colonnello ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2017 : anticipazioni puntata 387 della telenovela Una VITA , in onda mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2017 : Pablo, in seguito alla sua brutta caduta da cavallo, riesce a sopravvivere ma le sue condizioni non sono buone, tanto che i dottori affermano che perderà gradualmente l’uso delle gambe. La svolta, però, potrebbe arrivare grazie ad un intervento chirurgico, solo che la suddetta operazione è molto rischiosa… Teresa si reca da Cayetana ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2017 : anticipazioni puntata 382 della telenovela Una VITA, in onda mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2017: Humildad sta per uccidere Teresa, ma Cayetana arriva giusto in tempo per fermarla colpendola con un corpo contundente che la riduce in fin di VITA. Del Valle e Mauro arrivano sul posto con due guardie proprio in quel momento e così San Emeterio salva Teresa in extremis da un arresto cardiaco. Servante, per far sì che le domestiche smettano di ...