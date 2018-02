Mercedes Classe A | generazione quattro

Mercedes Classe S<br> - A Ginevra il restyling della Maybach : In occasione del Salone di Ginevra farà il suo debutto la rinnovata Mercedes-Maybach Classe S, che propone nuove opzioni e contenuti ancora più esclusivi. La berlina sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile in due varianti: la S 560 (a scelta a trazione posteriore o integrale) con il V8 4.0 biturbo da 469 CV e 700 Nm e la S 650 con il V12 biturbo 6.0 da 630 CV e 1.000 Nm.Successo di mercato per la Maybach a passo lungo. Le ...

Mercedes - la nuova Classe G cresce in tutti i dettagli : Chi non conosce bene il mondo Mercedes è stato tratto in inganno dalle foto: la Classe G svelata al Salone di Detroit può sembrare un semplice aggiornamento di quella ancora sul mercato. Invece, si tratta di un modello ...

Mercedes presenta la nuova Classe A Slanciata e dinamica. Ancora più bella e molto spaziosa. È la nuova Mercedes Classe A

Nuova Mercedes Classe A 2018 - direttamente dal futuro : Più grande, più sicura e molto più tecnologica. Ecco tre aggettivi perfetti per descrivere la Nuova generazione della Mercedes Classe A, che in attesa del rinnovamento delle concorrenti premium – Audi A3 e BMW Serie 1 su tutte – si pone senza ombra di dubbio come leader del segmento. Se sulla vecchia Classe A si poteva storcere il naso per il sistema di infotainment, l’inedito MBUX (Mercedes-Benz User Experiece) sgombra il ...

Nuova Mercedes Classe A - il guidatore ora dialoga con l’auto : Sono passati ormai più di 20 anni e oltre 3 milioni di vetture vendute nel mondo dalla prima generazione di Classe A vero e proprio passo avanti di tecnica e sicurezza nel segmento: per chi si ricorda l’auto...

Mercedes Classe A : svelata la nuova stella della casa tedesca [GALLERY] : Svelato il nuovo gioiello della casa tedesca: ecco tutte le caratteristiche della Mercedes Classe A Giovane e moderna, la nuova Mercedes-Benz Classe A diventa più tecnologica che mai, sportiva e ...

Mercedes nuova Classe A - uno smartphone su quattro ruote – FOTO : “Hey, Mercedes”. E’ questa la parolina magica con cui accedere alla “rivoluzionaria”, come la chiamano i suoi creatori, Classe A. La nuova generazione della compatta di Stoccarda è stata presentata ad Amsterdam con oltre un anno di anticipo rispetto ai sette canonici di vita di un modello della Stella dal numero uno di Daimler in persona, Dieter Zetsche. Perché, evidentemente, c’era fretta di dare ...

Mercedes-Benz - Dietro le quinte della nuova Classe A : Allora, com'è la nuova Mercedes-Benz Classe A? Immaginatevi un'evoluzione di quella attuale, che nel 2012 aveva aperto la strada del format della due volumi di taglio sportivo. Più altro. Molto altro. Design più affilato e riuscito, maggiore spazio all'interno, un sistema multimediale con intelligenza artificiale, tantissimi sistemi di assistenza alla guida, nuove motorizzazioni. Insomma, un modello cresciuto in tutto, ma anche così non sarete ...

Nuova Mercedes Classe A - salto di qualità : Alzando l'asticella troviamo le versioni Business, Sport e Premium, quest'ultima arricchita da elementi aerodinamici AMG e cerchi da 18 pollici. Tags: Mercedes , Mercedes Classe A Tutte le notizie di ...

Mercedes-Benz Classe A<br> - Tolti i veli dalla nuova generazione : Con la nuova generazione della Classe A, la Mercedes-Benz intende rivoluzionare la propria gamma a partire dal basso. Già dal primo sguardo, infatti, si intuisce immediatamente la mole di novità che esordiranno su questo modello. Limpostazione estetica è stata totalmente rivisitata, pur integrando svariati richiami al modello uscente, così come quella meccanica e tecnologica: la A porta al debutto un nuovo motore 1.3 turbo, inediti sistemi di ...

Mercedes Classe A - Alle 19 segui in diretta la presentazione - LIVE : Mancano poche ore, ormai, alla presentazione della nuova Mercedes-Benz Classe A. seguite con noi l'unveiling in diretta da Amsterdam. Debutto ufficiale. Il debutto in società della compatta della Stella avverrà a marzo, al Salone di Ginevra e, quasi in contemporanea con la rassegna internazionale svizzera, saranno aperti gli ordini.

Mercedes Classe S Coupé e Classe S Cabrio Le più esclusive Coupé e Cabriolet del mondo recano le stimmate della Stella Mercedes

Mercedes-Benz Classe A - I fari si mostrano in nuovi teaser : La Mercedes-Benz continua l'opera di teasing che accompagnerà il debutto, fissato per il 2 febbraio, della nuova generazione della Classe A. Dopo aver mostrato alcuni dettagli del design della carrozzeria e degli interni, la Casa di Stoccarda ha diramato un breve filmato e due immagini che mettono in evidenza i nuovi gruppi ottici e altri particolari che andranno a caratterizzare la quarta generazione della segmento C tedesca. Firma Led. Insieme ...