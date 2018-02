Mercati Usa Partenza cauta | rimbalza il Vix

In calo i Mercati europei. Milano inclusa : Teleborsa, - Finale in territorio negativo per Piazza Affari per le altre principali Borse europee in una giornata dettata dall'incertezza dopo la recente forte correzione dei mercati. L' Euro / ...

Usa : "Wsj" - economisti ottimisti su outlook statunitense nonostante la turbolenza dei Mercati : Malgrado la turbolenza di Wall Street, che si è espressa lo scorso 5 febbraio quando l'indice Dow Jones ha perso oltre mille punti in un giorno, gli economisti restano ottimisti sull'economia Usa e ...

Roma - preso il rapinatore di superMercati - usava sempre il casco integrale : Magliana, rapina tre supermecati: preso grande alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al termine delle indagini, i carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli, coordinati dalla procura ...

Dagli Usa all'Europa/ Il paradosso della ripresa che agita i Mercati : Sicché, in una sola settimana i listini di tutto il mondo hanno mandato in fumo ben 4 mila miliardi di ricchezza azionaria. Ma come - si osserva - mai prima d'ora le aziende americane erano andate ...

BORSE IN CALO - CROLLO DI WALL STREET/ Inflazione Usa spaventa i Mercati : finito l'effetto Trump? : CROLLO di WALL STREET: le BORSE mondiali fanno registrare un forte CALO. A picco le asiatiche, ma tutto ha origine negli Stati Uniti: è già finito l'effetto Trump?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:53:00 GMT)

Cosa rischiano i Mercati se i tassi Usa salgono più del previsto : Dal rischio sostenibilità del debito mondiale al possibile contagio sull’azionario ecco tutti i campanelli d’allarme da tenere sotto controllo...

Mercati guardano a Usa dopo tonfo Dow Jones di venerdì : La seduta di venerdì avrebbe segnato uno spartiacque, nonostante i fondamentali dell'economia restino buoni e le prospettive per molte aziende industriali e finanziarie siano più che positive. Circa ...

A Roma decine di Mercatini dell’usato gestiti dai rom : A Roma decine di mercatini dell’usato gestiti dai rom Il servizio di Matrix sugli abusivi in aumento nella Capitale. Continua a leggere L'articolo A Roma decine di mercatini dell’usato gestiti dai rom sembra essere il primo su NewsGo.

Usa : se shutdown breve non peserà Mercati : Economisti e consulenti d'investimento per lo più non prevedono che lo shutdown iniziato sabato duri così tanto da soffocare troppo l'economia. Con le elezioni di medio termine a novembre, entrambi i ...

Usa : è shutdown - per Trump amaro anniversario. Mercati lo snobbano : Roma, 20 gen. (askanews) Per la prima volta dall'ottobre 2013, quando il presidente era Barack Obama, il governo federale degli Stati Uniti si trova in una situazione di paralisi. Come successo oltre ...

