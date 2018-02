meteoweb.eu

: Livorno,Meloni contestata e aggredita a comizio: bottigliate e sputi #livorno - MediasetTgcom24 : Livorno,Meloni contestata e aggredita a comizio: bottigliate e sputi #livorno - Adnkronos : #Meloni: 'Aggredita con sputi e lanci di bottiglie' - neuroperplesso3 : RT @Storace: Giorgia Meloni aggredita a Livorno. Le femministe, le isteriche, le fanatiche della sinistra stavolta tacciono.... https://t.c… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “A Livorno oggi le due Italie che si confrontano il prossimo 4 marzo: da una parte Fratelli d’Italia che parla con i commercianti, con le persone comuni, di sicurezza, di tutela del piccolo commercio, di identità, di marchio italiano. Dall’altra i soliti quattro deficienti dei centri sociali che quattro giorni fa in branco prendevano a calci un brigadiere dei carabinieri mentre era a terra e che oggi vogliono impedire a me di parlare. Scegliete da che parte stare, italiani. Scegliete se stare dalla parte degli antidemocratici o della democrazia e della libertà”. Lo ha detto alla stampa la leader di Fdi Giorgia, che a Livorno, come si legge in una nota del partito, “è stata aggredita dai centri sociali con, cori edi bottiglie e che non ha potuto ultimare il giro di incontri con i commercianti e i ...