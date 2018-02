McLaren 570S - Una Spider rossa per San Valentino

quattroruote

(Di martedì 13 febbraio 2018) Il reparto MSO dellaha realizzato su commissione di un cliente unaper San. La sportiva è totalmente personalizzata e dispone di una verniciatura Vermillion Red abbinata a interni di pelle nelle tinte Apex Red e Jet Black con inserti di Alcantara Carbon Black. Fatta a mano. L'esemplare unico, assemblato a mano a Woking, propone una particolare combinazione cromatica appositamente ideata per Sane, proprio per questo motivo, il debutto su strada avverrà il 14 febbraio. Tra i dettagli esclusivi di questo allestimento sono presenti delle cinture color Indian Red, dei battitacco di fibra di carbonio e un volante rivestito di pellami in due diverse tonalità. Immancabilmente anche le pinze dell'impianto frenante sono rosse, così come la finitura degli pneumatici Pirelli P Zero Color Edition, mentre i pannelli di materiale composito del tetto retrattile ...