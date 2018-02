Mauro | ' Tifosi dell' Inter imbarazzanti'

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) La vittoria di domenica contro il Bologna per 2-1 non ha spento del tutto le polemiche in casa #. Il successo mancava da più di due mesi e ha permesso i nerazzurri di balzare al terzo posto in classifica, a 48 punti, superando la Lazio che, avendo perso contro il Napoli allo stadio San Paolo sabato sera, è rimasta a quota 46, superata anche dalla Roma, che grazie al successo sul Benevento si è portata al quarto posto a 47 punti. Tornando alla partita dei nerazzurri, a mettersi in mostra sono stati su tutti il fantasista brasiliano, Rafinha Alcanatara, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro più tre milioni di bonus, e il giovanissimo attaccante francese, classe 1998, Yann Karamoh, arrivato dal Caen in un operazione complessiva da sei milioni di euro tra prestito e riscatto. Ma ...