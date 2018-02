Marta Pasqualato Uomini e Donne | ha davvero una storia fuori dal programma? Per il web

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : una segnalazione pesante per la corteggiatrice di Nicolò Brigante : Marta Pasqualato smascherata? Una segnalazione pesante per la corteggiatrice di Nicolò Brigante nella puntata odierna del trono clasico di Uomini e Donne.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:32:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : NICOLO’ convoca ancora Marta Pasqualato ma… : Venerdì 9 febbraio 2018 è stata registrata una puntata del trono classico di Uomini e Donne incentrata sul percorso di Nicolò Brigante; dopo aver accolto in studio le coppie formate da Alex Migliorini e Alessandro D’amico e da Paolo Crivellin e Angela Caloisi, entrambe nate nel programma, Maria De Filippi ha incominciato a parlare della situazione di MARTA PASQUALATO, eliminata proprio da Nicolò per via di una segnalazione arrivata sul suo ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 9 febbraio 2018 : Marta Pasqualato “molla” Nicolò per paura di Tina! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 9 febbraio 2018: Nicolò perdona Marta! Lei, per paura di Tina, non si presenta in studio! Anticipazioni Uomini e Donne: intimorita da Tina, Marta Pasqualato, ammessa di nuovo nel parterre delle corteggiatrici di Nicolò Brigante, preferisce non presentarsi in trasmissione! Tanti, troppi, i lati “oscuri”… Il dating show di Maria continua a riscuotere grande ...

Marta Pasqualato/ Uomini e donne - lacrime e rivelazioni dopo una sorpresa... : Marta Pasqualato torna a Uomini e donne dopo la sorpresa fatta da Nicolò Brigante ma questa volta una serie di rivelazioni personali metteranno a dura prova sia lei che Virginia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato torna alla corte di Nicolò Brigante? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: dopo essere stata eliminata, la corteggiatrice Marta Pasqualato tornerà alla corte di Nicolò Brigante?(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne - lascia lo studio ma il pubblico tuona : "Sempre le stesse scene!" : La veneziana Marta Pasqualato è una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La ragazza sembra in difficoltà a confronto con la rivale Virginia Stablum.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:50:00 GMT)

