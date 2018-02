Maria Elena Boschi | il candidato Pd che la attaccava sulle banche | Leopoldo Piampiano fa

Boschi a Bolzano - con Maria Elena (e l’SVP) al carnevale di Salorno. “E’ qui a leccar culi ma la voto” : Maria Elena Boschi continua le sue fatiche in quel di Bolzano. Dopo essere uscita indenne dai brindisi della comunità italiana al Club Rodigino in un quartiere popolare di Bolzano (guarda il video), la candidata del Pd si fa portare al carnevale di Salorno dagli alleati del Südtiroler Volkspartei, il partito autonomista che con il suo bacino di voti garantirà l’elezione all’aretina che fino ad oggi qui ci veniva solo a sciare. Non è ...

Maria Elena Boschi - Carnevale in Alto Adige. Di Battista la massacra : 'Bolzando discarica di rifiuti politici' : 'L' Alto Adige non può essere trattato, metaforicamente, come la discarica dei rifiuti politici, dei politici che non verrebbero più eletti a casa loro'. Mentre Maria Elena Boschi fraternizzava con i ...

Con Maria Elena a Bolzano - la campagna della Boschi tra vino e cozze : “Non vi preoccupate - mi so dosare” : Nonostante il seggio di Bolzano sia sicuro, anzi blindato dai voti del Südtiroler Volkspartei, non c’è verso di impedire a Maria Elena Boschi di fare campagna elettorale. Il weekend inizia al Club Rodigino, nel quartiere popolare don Bosco. E mentre in piazza si prepara a partire la sfilata dei carri del quartiere, al Club fondato nei primi anni ’70 da alcuni residenti originari di Rovigo si cucinano cozze e si beve alla salute della ...

Trucco e carnevale - Maria Elena Boschi fa festa in Alto Adige : Immersa nel carnevale e a caccia di voti. Una Maria Elena Boschi festante e sorridente quella in Alto Adige per la campagna elettorale che ha partecipato nel pomeriggio di ieri al carnevale di Salorno. Boschi ha incontrato il sindaco Roland Lazzeri (Svp) e il vicesindaco Ivan Cortella ed ha girato per il paese mentre sfilavano i numerosi carri, incontrando la popolazione in festa. La candidata del Pd nel collegio di Bolzano - Bassa atesina ha ...

Matteo Renzi - la bugia per difendere Maria Elena Boschi candidata a Bolzano : Per la cronaca, vide riconfermato il suo seggio a Montecitorio in quelle elezioni del 2001 dopo le quali Silvio Berlusconi tornò a Palazzo Chigi. Riuscirà la Boschi a emularlo?

Maria Elena Boschi - Friedman vs Sgarbi. “Candidata ovunque perché bellissima? Maschilista”. “Tu brutto e rompico…” : Secondo Vittorio Sgarbi la questione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano e in altri collegi lontani dalla sua Toscana è un autogol evitabile. E alle argomentazioni aggiunge una provocazione: “Bellissima, potevano candidarla ovunque”. Ma l’apprezzamento non va giù a un altro ospite di Piazzapulita su La7, Alan Fiedman, che ribatte dando del maschilista al critico d’arte: “Che schifo”. Tanto basta ...

Vittorio Sgarbi e Alan Friedman - clamorosa rissa a PiazzaPulita per una frase su Maria Elena Boschi : Insulti e grida ieri a PiazzaPulita . Hanno litigato di brutto Vittorio Sgarbi e Alan Friedman . Sgarbi in collegamento su La7 con la trasmissione di Corrado Formigli ha parlato di Maria Elena Boschi .

Maria Elena Boschi - l'attacco feroce di Michaela Biancofiore : 'Mi fa malinconia' : La parlamentare di Forza Italia Michaela Biancofiore affila le armi in vista dello scontro nel collegio uninominale di Bolzano contro Maria Elena Boschi . Dopo la scelta del Pd di candidare la ...

Bolzano - Maria Elena Boschi si presenta al Pd locale : “Non parlo tedesco. Mi impegnerà a migliorarlo” : Maria Elena Boschi arriva a Bolzano, nelle immagini di RTTR, televisione del Trentino Alto Adige, la candidata del Pd si dice convinta che il suo partito alle politiche riuscirà a superare la soglia del 25%. Boschi, in una affollatissima conferenza stampa nella stretta sede del Pd a Bolzano racconta di avere comunque un legame con il territorio: “Purtroppo non parlo tedesco, mi impegnerò a migliorarlo”. L'articolo Bolzano, Maria ...

Boschi - il tedesco della Maria Elena? Eccolo - il 20 ottobre scorso : “Es ist schön - wieder in Bozen zu sein” : Maria Elena Boschi a Bolzano parla in tedesco. E’ il 20 ottobre 2017, il sottosegretario partecipa all’inaugurazione del Noi Techpark e, come testimonia il video pubblicato su Youtube da Alto Adige Innovazione, la dem aretina non si sottrae alla prova della lingua teutonica, con qualche mese di anticipo sulla sua discussa candidatura bolzanina (guarda il video della conferenza stampa a Bolzano). Il tentativo è goffo, ma coglie nel ...

Maria Elena Boschi a Bolzano : «Ora imparerò il tedesco» Video : diffidenza e ironia web : La prima uscita della sottosegretaria tra i malumori di politici locali: «Arezzo? Non avevo paura, ma ha deciso il partito»

Maria Elena Boschi : da grande problema a grande risorsa : A "rischiare" solo nel maggioritario, in collegi in verità piuttosto sicuri, sono il ministro dei Trasporti Graziano Delrio a Reggio Emilia, il ministro dello Sport Luca Lotti a Empoli, il ministro ...

Maria Elena Boschi - da grande problema a grande risorsa : Da "problema" da nascondere a una candidatura che parte dalle Alpi e finisce in Sicilia. Passando per il centro Italia. È il caso di Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio ed ex ministra per le Riforme. Finita negli ultimi mesi sotto una pioggia di polemiche per via del caso Banca Etruria. Il colpo di grazia le audizioni di Vegas e Ghizzoni in commissione banche in cui veniva rivelato che Boschi si era ...