Maria De Filippi corteggiata da X Factor | la vogliono come giudice

Maria De Filippi a X Factor? Ecco cosa potrebbe accadere nella prossima stagione : Sono stati confermati da pochi giorni Fedez, Mara Maionchi e Alessandro Cattelan alla guida e in giuria del talent show di X Factor ma un rumor si fa decisamente insistente. Sembrerebbe, infatti, che ...

I giudici di X Factor 2018 - tra conferme e smentite arriva la prima novità : Maria De Filippi sarà in giuria? : Conclusasi da due mesi l'undicesima edizione del talent di Sky Uno, arrivano già le prime conferme per i giudici di X Factor 2018. Della dodicesima edizione del programma non si sanno ancora le date precise, ma il direttore generale di Fremantle Media (società di produzione di X Factor) Gabriele Immirzi ha rivelato in un'intervista al Messaggero chi tra i giudici ritroveremo anche quest'anno. A capo della conduzione di X Factor 2018, ...

X Factor 2018 : Fedez e Mara Maionchi confermati - il sogno proibito di Maria De Filippi giudice… : X Factor 12, chi ci sarà in giuria nell’edizione in onda da settembre 2018 su Sky Uno? Due le riconferme, uno il “sogno proibito”. X Factor: “Fedez non ha chiesto l’esclusione di Levante in giuria” Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia, intervistato da Il Messaggero, parla anche del fortunato talent show di Sky. […] L'articolo X Factor 2018: Fedez e Mara Maionchi confermati, il ...

Maria De Filippi a X Factor 2019?/ Confermati Fedez e Mara Maionchi - fuori Morgan : parola di Gabriele Immirzi : Maria De Filippi a X Factor 2019? E' la sanguinaria il sogno proibito del talent Sky. Confermati in giuria Fedez e Mara Maionchi mentre rimane fuori Morgan: le parole di Gabriele Immirzi (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Maria De Filippi stanca di Giorgio e Gemma! : La conduttrice per eccellenza di Mediaset sembra essersi stancata della ormai finita e vecchia storia d’amore tra Gemma e Giorgio. Deciderà di mandarli via dal programma? Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono la (ex) coppia più famosa del trono over di Uomini e Donne. La loro storia d’amore, terminata ormai anni fa, continua a far appassionare i telespettatori che sognano un loro definitivo ritorno di ...

Ermal Meta vince Sanremo? Ecco cosa fa Maria De Filippi… La regina della tv - come al solito - anche quando non è in prima linea riesce a far parlare di sé. Il gesto subito dopo la proclamazione : Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”. come rivelato a Domenica Live da una giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, per Ermal è arrivata una felicitazione davvero importante: Maria De Filippi ha subito inviato un messaggio al cantante albanese dopo la proclamazione sul palco dell’Ariston. La moglie di Maurizio Costanzo si è così complimentata con l’artista, che è ...

Sanremo 2018 - Meta e Moro hanno vinto/ Video : il primo messaggio a Ermal? Quello di Maria De Filippi! : Alla fine, dopo essere stati accusati di aver usato una parte di una canzone già edita, ma non di plagio, hanno vinto proprio loro, Ermal Metal e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:35:00 GMT)

Maria De Filippi : il gesto per Ermal Meta dopo la vittoria a Sanremo : Ermal Meta e la vittoria a Sanremo: il gesto di Maria De Filippi Maria De Filippi contenta per la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente. Come rivelato a Domenica Live da una giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Mediaset ha […] L'articolo Maria De Filippi: il gesto per Ermal Meta dopo la vittoria a Sanremo proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi manda un messaggio a Ermal Meta dopo Sanremo : Festival di Sanremo: Maria De Filippi si congratula con Ermal Meta Sanremo 2018 si è concluso da qualche ora e, come è giusto che sia, non si fa altro che parlare dei vincitori di quest’anno: Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due sono stati tra gli artisti più chiacchierati di questo Festival e Barbara d’Urso, durante la diretta di Domenica Live, non poteva non dedicare uno spazio all’evento musicale più atteso dell’anno. ...

Maria De Filippi contro il comportamento dei ragazzi di Amici : caos in puntata Video : Nuove polemiche all'interno della scuola di Amici. Nella diretta di oggi, sabato 10 febbraio, Maria ha perso le staffe ed ha rimproverato i suo ragazzi, costringendola a slittare la scaletta di quindici minuti. Il disordine nella scuola Nel caso in questione è stato fatto presente il disordine che solitamente gli allievi lasciano negli spogliatoi durante la settimana ed è stato quindi mandato un Video riguardante Orion e Bryan. Nel filmato è ...

UOMINI E DONNE/ La rivelazione di Mariano Catanzaro a Maria De Filippi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: Mariano Catanzaro si lascia andare ad una rivelazione inaspettata che spiazza Maria De Filippi: la reazione di Queen Mary.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Amici - Maria De Filippi a due ballerini : "Cose dell'altro mondo" : Maria De Filippi si infuria con due ballerini di ' Amici '. Bryan e Orion, infatti, erano stati accusati di aver lasciato in disordine la loro zona e le foto erano state portate alla loro attenzione. ...

Amici - Maria De Filippi a due ballerini : Cose dell'altro mondo : Maria De Filippi si infuria con due ballerini di "Amici". Bryan e Orion, infatti, erano stati accusati di aver lasciato in disordine la loro zona e le foto erano state portate alla loro attenzione. I due però, convinti della loro innocenza, sostenevano fosse stata la produzione a creare appositamente il disordine.La tesi dei due ballerini è stata registrata dalle telecamere di "Amici": "Per fare una ...

Amici - bagarre in diretta : Maria De Filippi contro Orion e Bryan. 'Sporcate gli spogliatoi e incolpate la produzione'. Sospesi : bagarre in diretta ad Amici. Maria De Filippi lancia un filmato in cui si vedono i ballerini Orion e Bryan parlare del 'caso-spogliatoi'. I due ragazzi erano stati rimproverati per il disordine ...