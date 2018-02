Marco Balich | «È qui la festa?»

gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2018) A Hong Kong sono le dieci del mattino eha appena finito di parlare davanti a una platea di mille persone, durante la Business of design week. Proprio lui. Che a rigor di logica non è un designer, anche se ha appena vinto il Compasso d’oro. È un artigiano delle emozioni, un autore di “oggetti” complicatissimi che funzionano solo se evaporano in fretta nello sguardo. Fullscreen01/01Il giorno precedente era stata la volta di archistar come Herzog, Fuksas, Fujimoto, De Lucchi. Pubblico attento, certo. Ma quanto a domande: zero. Dopo di lui, invece, pareva che nessuno volesse più andar via. Tanto che un professionista di fama s’era lasciato andare: «Non bisognava invitarlo: tutto quello che facciamo noialtri, dopo di lui, sembra una cagata»., esattamente, che fa? «Spettacoloni», risponderebbe lui. Ma di fatto, col suo gruppo di lavoro, ha creato e crea ...