Marcia anti fascista | 23 organizzazioni in piazza il 24 febbraio a Roma

A Milano in migliaia a Marcia antirazzista : In corteo associazioni che lavorano anche con i migranti, come il Naga, la Fiom, gli anarchici, l'associazione donne musulmane d'Italia; in rappresentanza della politica Liberi e Uguali con il ...

Addio a Brillantino - il maestro dei campioni di Marcianise : Un gravissimo lutto per lo sport italiano: è scomparso, a 76 anni, Domenico Brillantino, fondatore e maestro della scuola pugilistica della Excelsior di Marcianise. Tre suoi allievi erano...

Marcia pacifica migranti a S. Ferdinando : Marcia pacifica, a San Ferdinando, dei migranti della tendopoli promossa dall'Unione sindacale di base Usb per denunciare le condizioni di vita nelle quali vivono i migranti e per chiedere interventi ...

Si avvicina l'appuntamento con la Marcialonga - tanti i big al via : Attività fisica, sport, salute, solidarietà sono gli argomenti alla base della 'Marcialonga Stars'. Anche quest'anno si svolge a Lago di Tesero, sabato 27 gennaio, nell'ambito della famosa e ...

Qualcomm in retroMarcia a Wall Street dopo la multa dell'Antitrust : (Teleborsa) - Qualcomm si muove in retromarcia a Wall Street. La compagnia tech statunitense passa di mano con un calo dell'1,20%. A dare una spinta al ribasso la mega multa inflitta dall'Antitrust ...

Trump a Marcia anti-aborto : WASHINGTON, 19 GEN - "Stiamo proteggendo la santità della vita e della famiglia al centro della nostra società". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sintetizzato l'operato della sua ...

Trump in video alla Marcia per la vita : ‘Presidente più anti-abortista della storia’ : Migliaia di americani che si oppongono al diritto d’aborto si sono dati appuntamento a Washington, per la manifestazione annuale “March for life” (Marcia per la vita), dove per la prima volta interverrà via video il presidente in carica, Donald Trump. Solo centinaia di metri separeranno il repubblicano, che parlerà alla Casa Bianca alle 18.15 italiane, dai manifestanti riuniti sulla spianata del National Mall. Il suo discorso ...

Val Susa - No border in Marcia sulla neve : “Migranti rischiano la vita qui sulle montagne - ospitalità è nostro dovere” : Attivisti no borders italiani e francesi insieme, circa mille persone domenica 14 gennaio hanno marciato sulla neve, attraversando il confine italo-francese di Claviere. Un corteo che percorre la stessa strada dei migranti, organizzato per protestare contro la militarizzazione delle frontiere. Quella alpina, nonostante il gelo e il rischio di morire assiderati, è una rotta sempre più battuta da coloro che cercano di arrivare in Francia, ...

Marcia anti-movida - in trecento in piazza : NAPOLI. C'è un bel sole, ma una distesa di quindici ombrelli aperti "perchè la città ci sta piovendo in testa", suggerisce un manifestante. Sono gli "ombrelli dei diritti", quelli calpestati ogni ...