Mara Venier sono stata truffata a mia insaputa

“Mi hanno truffato - guardate qua. E state attenti”. Mara Venier è una furia. Brutta avventura per l’opinionista dell’Isola dei Famosi - che pubblica tutto sui social per mettere in guardia i fan : “Ma chi ve conosce?” : All’Isola dei Famosi c’è anche Mara Venier. In studio, quest’anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l’opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata ‘sgrida’ Stefano De Martino, l’inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre “troppo vestito”. Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, ...

“Da arresto cardiaco!”. Isola - tutte pazze per l’ultima foto di Stefano De Martino. L’inviato del reality sarà pure “troppo vestito” in diretta (come dice Mara Venier) - ma non certo sui social. Che in pratica hanno preso fuoco appena apparso lo scatto sexy dall’Honduras : C’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma Stefano De Martino, questa almeno è l’opinione comune, sta portando avanti il suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista, alla grande. Al di là dell’aspetto fisico, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il matrimonio, poi finito, con Belen Rodriguez, riesce a ...

Mara Venier furiosa sui social : “Una truffa a mia insaputa!” : Mara Venier sbotta sui social dopo essere stata truffata Non c’è pace per Mara Venier in questi giorni: dopo aver perso le staffe contro un utente su Instagram che aveva osato parlare della sua vita privata insieme a suo marito Nicola e Simona Ventura, l’opinionista de L’Isola dei Famosi è tornata a far parlare di se dopo essere stata truffata. Una pagina dedicata al make up ha infatti utilizzato la sua immagine a sua ...

Alessia Marcuzzi e Mara Venier contro Eva Henger dopo Striscia : Mara Venier appoggia Alessia Marcuzzi: le parole contro Eva Henger I recenti interventi fatti da Eva Henger a Striscia la Notizia non sono piaciuti ad Alessia Marcuzzi, la quale ha scritto una frecciata al veleno contro l’ex pornostar. La frase incriminata, è stata commentata persino da Mara Venier, che ha voluto sostenere la bionda conduttrice. Ciò che ha irritato Alessia sarebbero state le ultime parole pronunciate da Eva ...

Mara Venier dice la sua sulla “vecchia che balla” de Lo Stato Sociale : La vecchia che balla de Lo Stato Sociale: le parole di Mara Venier Uno dei momenti memorabili della serata di ieri è Stato sicuramente quello con protagonista La vecchia che balla insieme a Lo Stato Sociale: la ballerina di 84 anni ha conquiStato tutti, ed è stata commentata persino da Mara Venier. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha infatti caricato sul suo profilo Instagram una foto dell’arzilla anziana mentre è ...

Stefano De Martino : “Santiago? Ecco come rimango in contatto con lui. Per Mara Venier mi spoglio poco ma…” : Stefano De Martino inviato de L’isola dei famosi 13 racconta la sua esperienza in Honduras tra dirette su Canale 5 e nostalgia per l’Italia e il figlio Santiago. Stefano De Martino: “Io più ‘spogliato’ in diretta? Il ruolo non me lo consente” Stefano De Martino (età 28 anni) si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. […] L'articolo Stefano De Martino: “Santiago? Ecco come rimango in contatto con lui. Per ...

“Scusate - non voglio farmi vedere così” : Isola - Bianca Atzei crolla in diretta. Lacrime e singhiozzi quando Alessia Marcuzzi apre ‘il capitolo Max Biaggi’. E Mara Venier : “Non volevo dirtelo - ma ho parlato di te con lui…” : Puntata intensa la terza dell’Isola dei Famosi. Dall’abbandono di Francesco Monte all’arrivo in studio di Eva Henger, passando per discussioni feroci e sfoghi di naufraghi coi cuori spezzati in due. Sì, si è parlato anche di amore in diretta, perché la solitudine, la nostalgia e la lontananza dai propri affetti si comincia a far sentire. Già a poco più di due settimane di reality. Così, dopo la consueta prova ricompensa, ...

Isola - la gaffe di Mara Venier che ‘combatte’ con il vestito : “Non sono in onda - vero?” : Un simpatico siparietto di Mara Venier, ignara di essere in onda, ha allietato il ritorno in diretta dopo uno stacco pubblicitario durante la diretta dell'Isola dei Famosi. “Mara… Mara che fai...

Cecilia Capriotti/ Mara Venier la critica : "La tua è stata un'uscita infelice" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, la naufraga solleva diverse contestazioni tra cui anche Filippo Nardi che l'ha accusata di essere una vera e propria scansafatice nel gruppo. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi : interviene Mara Venier : Max Biaggi, Bianca Atzei piange in diretta: le parole di Mara Venier Durante la diretta di stasera de L’Isola dei Famosi Bianca Atzei ha parlato per la prima volta del suo ex Max Biaggi, non riuscendo a trattenere le lacrime. In diretta a consolare la naufraga è intervenuta anche Mara Venier. Bianca ha esordito il suo discorso chiedendo scusa ai suoi genitori, perchè sapeva che non volevano vederla in quella situazione: “Scusatemi ...

Isola - Mara Venier contro le naufraghe : “Vi prendete a brutte parole - non è bello!" : I litigi tra le naufraghe in nomination Nadia, Rosa e Francesca hanno movimentato la settimana appena trascorsa. Le battute pesanti e gli epiteti lanciati l’una contro l’altra non sono passate in sordina, motivo per cui...