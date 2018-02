Mangiar bene malgrado gli aperitivi | ecco il vademecum per non ingrassare

Via dalla pazza folla : dove Mangiare (bene) a Venezia durante il Carnevale : Venezia è bellissima, Venezia è romantica, Venezia è incredibile durante il Carnevale. Ma è anche una trappola per turisti se non si sa dove andare a mangiare. L’episodio recente – 1.100 euro per quattro fritture – non deve far pensare che dalle parti di San Marco tutti i gestori siano ladri ma in ogni caso bisogna scegliere posti «seri» come quelli del nostro tour (nella gallery sopra) dove non si spenderà poco (impossibile a ...

Il legame tra cibo e umore : ecco cosa Mangiare per sentirsi bene : Secondo una ricerca vi è uno stretto legame tra il cibo e l’umore, dimostrando che una dieta corretta può influenzare positivamente lo stato d’animo di una persona. E’ risaputo che molte malattie come il diabete, malattie cardiache e obesità sono collegate direttamente all’alimentazione. Anche i nostri antenati sapevano bene come nutrirsi per vivere meglio, ad esempio mele cotogne, datteri e fiori di sambuco venivano ...

Mangiare uva fa bene al cuore : lo studio : Che l’uva fosse un alimento alleato della salute è un fatto ormai noto, proprio perché, per la peculiare composizione, è un concentrato di sostanze preziose per il nostro organismo. Ma...

Mangiare con i genitori fa bene ai bambini - lo dice la scienza : Famiglia a tavola (iStock) Mangiare a tavola tutti insieme , non è solo una buona abitudine per la famiglia ma fa anche bene alla salute dei bambini. Lo ha dimostrato uno studio dell' Università di ...

Mangiare la placenta ha davvero benefici? : La moda di Mangiare la placenta dopo il parto, sminuzzata, disidratata e ridotta in capsule, non ha benefici chiari per le neomamme. Lo rivela una ricerca scientifica, che analizza il mito dei presunti vantaggi di questa pratica abbastanza diffusa negli Stati Uniti e non solo. Ricercatori del Nevada hanno scoperto che “consumare capsule di placenta nelle settimane successive al parto non migliora sintomi come la fatigue o il rischio di ...

Mangiare placenta fa bene o male? Ecco la risposta dall'ultimo studio : Si è diffusa rapidamente la moda di Mangiare la placenta delle mamme, arrivando a 'toccare' praticamente ogni parte della terra, visto che è una pratica usuale in Europa ma anche in Australia e Stati Uniti. A farne uso non sono chiaramente per la maggiore le mamme: la placenta è infatti un'abitudine diffusa fra le big, le star del mondo della televisione e dello spettacolo in generale che, insoddisfatte dal troppo benessere, spesso entrano in ...

Kim Kardashian spinge le neo-mamme a Mangiare la placenta - ma uno studio la smentisce : "Non fa bene" : Lo aveva sostenuto con forza sin dal primo parto, ma ora un nuovo studio condotto nell'Università Nevada di Las Vegas mostra che mangiare la propria placenta non fa bene, come invece Kim Kardashian voleva far credere. L'assunzione di capsule di placenta, infatti, è molto in voga fra le celebrities, tanto che le sorelle Kardashian - ma anche Coleen Rooney, la moglie dell'ex calciatore del Manchester United - ne hanno promosso il ...