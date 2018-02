Maltempo Liguria | Bucci | “Rischio neve a Genova | non fatevi sorprendere”

Maltempo e neve in Liguria : imbiancati i monti intorno a Genova : imbiancati dalla neve i monti intorno a Genova: tutte le strade e autostrade liguri sono percorribili salvo il passo del Faiallo, chiuso preventivamente, e la strada 72 di Alpepiana che collega la val d’Aveto a Parma. Oltre alla neve di segnalano anche raffiche di vento con punte di 75 km/h rilevati a Marina di Loano (Savona). L'articolo Maltempo e neve in Liguria: imbiancati i monti intorno a Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : neve nell’entroterra ed anche a ridosso della costa da Ventimiglia a Genova : A seguito del calo delle temperature sta nevicando su gran parte dell’entroterra della Liguria anche vicino alla costa: si segnalano fiocchi nell’Imperiese e fino alle spalle di Genova, e nevischio sulle autostrade A26 e A7, salendo da Pra’ verso i valichi del passo del Turchino e da Bolzaneto verso Busalla. Arpal Liguria spiega che le precipitazioni sono diffuse ma non abbondanti e non stanno creando problemi alla ...

Maltempo : scambio dati radar in tempo reale tra Liguria e Nizza : Uno scambio di dati meteo in tempo reale tra il radar ligure del Monte Settepani di proprietà comune tra Regione Liguria e Piemonte e il sistema radar meteorologico del Monte Vial in Francia, nei pressi di Nizza. E’ l’obiettivo della convenzione approvata oggi dalla giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, per migliorare il sistema di raccolta dati in tempo reale ...

Maltempo - Liguria : riaperta la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante : E’ stata riaperta al traffico questo pomeriggio la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante, in provincia di Genova, che era chiusa dallo scorso 4 gennaio a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso che sovrasta la strada. Sono stati infatti completati i primi interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura a senso unico alternato della corsia lato mare. “L’apertura -si legge in una nota ...

Maltempo Liguria : prorogata l’allerta meteo gialla fino a domani : Sono state aggiornate le previsioni sulla Liguria colpita in queste ore da una nuova ondata di Maltempo. Precipitazioni meno intense del previsto a Ponente ma la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali, abbassandola ad un livello giallo protratto fino alla giornata di domani su tutto il territorio ligure. Mentre resta ...

Maltempo Liguria : poche piogge - declassata l’allerta sul Ponente : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha declassato l’allerta meteo relativa al Ponente: la criticità passa da arancione a gialla sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. L’allerta gialla resta in vigore fino alle 12 di domani su tutta la regione escluso l’entroterra alle spalle di Portofino dove l’allerta gialla sarà valida alle 18 di oggi fino alle 8 di domani sui bacini piccoli e medi. La criticità è verde ...

Allerta Meteo Liguria/ Maltempo previsioni : temporali in arrivo - vento forte e rischio mareggiate : Allerta Meteo Liguria, Maltempo, previsioni: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione.

Meteo - allerta Maltempo in Liguria : La Protezione Civile della Liguria ha annunciato per oggi, 8 dicembre, un'allerta Meteo gialla in tutta la Regione.Tutti i dettagli.

ALLERTA METEO LIGURIA/ Maltempo previsioni : rischio di forti temporali su tutto il versante Levante : ALLERTA METEO LIGURIA: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione, mentre la situazione dovrebbe essere più tranquilla a Levante. Giornata di allarme METEO.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 02:05:00 GMT)

Maltempo : in arrivo neve - piogge e vento su Piemonte - Veneto e Liguria - : Una nuova ondata di precipitazioni è prevista su ampie zone del Nord Italia. La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione per alcune zone delle tre Regioni a ...

Maltempo Liguria - un albero blocca la strada : rimosso da pompieri : Maltempo e forte vento in Liguria, dove ieri alle 23.30 un grosso castagno e’ caduto sulla carreggiata ha bloccato per alcune ore la viabilita’ della strada provinciale 19 fra il comune di Lumarzo e la frazione di Colle Caprile, in localita’ Rascoso, nell’entroterra di Genova. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con i tecnici della Citta’ Metropolitana, che hanno rimosso la pianta ...

Maltempo Liguria : 1 milione di euro per danni dell’alluvione del 2016 : Stanziati oggi dalla Giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, oltre 1 milione di euro per ripristinare i danni causati dal Maltempo e dall’alluvione del 2016. Grazie alle nuove risorse sarà possibile effettuare quattro interventi in provincia di Imperia, di Genova e di Savona. “Questi ulteriori finanziamenti decisi oggi in Giunta si vanno a aggiungere alle risorse ...

Maltempo Liguria : frane in Val d’Aveto e Val Fontanabuona : frane e smottamenti tra la Val d’Aveto e la Val Fontanabuona: interventi in corso da parte di Città metropolitana di Genova. Il servizio viabilità è intervenuto sulla SP56 di Barbagelata, in località Priosa, dove è stata posta la segnaletica per uno smottamento del manto stradale mentre sulla SP32 del Bocco è stato predisposto un senso unico alternato per un movimento franoso. L'articolo Maltempo Liguria: frane in Val d’Aveto e Val ...

Allarme Maltempo a Roma/ Allerta meteo Lazio e Liguria : pioggia e alberi caduti - traffico ko (ultime notizie) : Allarme maltempo, pioggia e neve: Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, grandinata su Roma, alberi caduti e temporali(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:45:00 GMT)