Malagò che personalità Arianna Fontana

A Casa Italia le due Coree unite dal taekwondo. Malagò : evento che ci inorgoglisce : Il mondo intero ieri ha visto le due Coree assieme. Taekwondo significa pace e armonia, l'Olimpiade è evento di pace, è emozionante per noi che si svolga in Corea". La mattinata si è chiusa con la ...

PyeongChang 2018 - Malagò : 'in Corea non solo per i risultati - ma anche per promuovere il Paese' : ... che prenderanno ufficialmente il via venerdì 9 febbraio , alle 12 ora italiana, le 20 ora locale, trasmessa live in chiaro dalla Rai canale Rai 2 , streaming Raiplay, diretta dalle 11.45, e il ...

Sei Nazioni 2018 - Malagò scherza : “Domenica abbiamo una partitella…”. O’Shea : “Lo sport è strano…” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò sta per partire per PyeongChang, e quindi non sarà tra gli spettatori dell’Olimpico che domenica assisteranno ad Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby. Il numero uno dello sport italiano ha comunque voluto incontrare la Nazionale prima dell’esordio. Malagò ha descritto la sfida di domani con una battuta sagace, ripresa dall’ANSA: “Ragazzi, ...

FABBRICINI E Malagò/ Costacurta ci prova per Conte - ma il tecnico vuole rimanere al Chelsea : FABBRICINI e MALAGÒ nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Salvini : "Malagò alla Figc? Il Pd non occupi anche i campi di pallone" : Napolitano - ha aggiunto - faceva politica ribaltando gli esiti elettorali, telefonando, incentivando, secondo me tradendo'. Salvini ha poi auspicato un'alta affluenza alle urne il 4 marzo. 'Restare ...

Salvini : Malagò alla Figc? Il Pd non occupi anche i campi di pallone : "Non vorrei che Giovanni Malagò diventasse commissario della Federcalcio - tuona Matteo Salvini -. Non vorrei che ci fosse una coalizione Renzi-Malagò, o Lotti-Malagò". Il segretario della Lega lo ha detto a CorriereLive. "Questi del Partito democratico hanno occupato quasi tutto, almeno i campi di pallone li lascino liberi".Si sofferma anche sul candidato presidente della Lombardia, Attilio Fontana: ...

Calcio - Giovanni Malagò sul commissariamento della FIGC : “Serve una figura che dia credibilità” : Sono giorni importanti per la FIGC. L’Election Day di lunedì 28 gennaio è stato un fallimento su tutta la linea. Tre candidati, quattro votazioni ma nessuna maggioranza. E di conseguenza nessun presidente. Un esito che sa di sconfitta, dopo mesi in cui da più parti era stata sbandierata una rivoluzione non ancora avvenuta. Il Calcio italiano ha dimostrato di non essere in grado di autogovernarsi, preferendo una mano esterna, un ...

Elezioni Figc - anche Sibilia si ritira : la Federazione va verso il commissariamento. Ha vinto Malagò : La farsa delle Elezioni più pazze che il calcio abbia mai vissuto inizia con una standing ovation. Quella per Carlo Tavecchio, il presidente passato alla storia per non aver qualificato per la prima volta la nazionale ai mondiali, e acclamato come uno statista al momento dell’addio. E finisce senza un successore: la Federazione è decapitata, arriva il commissario. Ha vinto Giovanni Malagò. Il presidente del Coni è l’unico trionfatore di una ...

Calcio - Giovanni Malagò attacca Tavecchio : 'Disconosce le regole che dovrebbe ottemperare' : La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa: l a persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo ...

Calcio - Giovanni Malagò attacca Tavecchio : “Disconosce le regole che dovrebbe ottemperare” : Prosegue senza esclusione di colpi la disputa dialettica tra l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ed il n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò. Il massimo dirigente del Coni, dopo l’incontro avuto con i tre candidati alla carica lasciata vacante da Tavecchio, ha manifestato amarezza e forte contrarietà nei confronti dell’agire dell’attuale commissario della Lega di A (Tavecchio). “Alla lettera che abbiamo ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Commissariare la FIGC? Iniziano a convincersi che era una cosa di buonsenso” : Giovanni Malagò è intervenuto in merito alla situazione della FIGC. Dimissioni di Carlo Tavecchio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e ora lotta a tre per la Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Presidente del Coni, a margine della presentazione sull’accordo tra la Federazione Italiana Canoa e il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato: “Commissariare il Calcio? Giorno dopo giorno, sia a livello di ...

Malagò alla presentazione di 'Marche in movimento con Sport di Classe'. Poi inaugura impianto FIPM Pesaro : ... a un mese dai Giochi Olimpici Invernali, assume ancora più rilevanza il ruolo strategico degli investimenti legati al nostro mondo. Aver implementato le risorse a favore del progetto Sport di Classe ...

Coni - Senato approva legge che limita a tre il numero di mandati per la presidenza. Malagò può restare fino al 2025 : Con 131 sì, 38 no e 5 astenuti il Senato approva il disegno di legge che limita a tre il numero dei mandati per la presidenza del Coni. Il testo, subito ribattezzato “Ddl Malagò”, era stato approvato nei giorni scorsi da Palazzo Madama e modificato poi dalla Camera. Con questa nuova legge, l’attuale presidente Giovanni Malagò potrà rimanere a capo dello sport italiano fino al 2025. Il ddl Ranucci (dal nome del Senatore Pd che ...