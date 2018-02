Mal di testa e occhio rosso per giorni | i medici le estraggono 14 vermi dalla palpebra

Bracconiere sbranato da un branco di leoni : gli ani Mal i lasciano intatta solo la testa : Bracconiere sbranato da un branco di leoni : gli animali lasciano intatta solo la testa La tragedia in Sudafrica. Un fucile da caccia è stato trovato accanto a quel che resta del corpo sbranato di un uomo.Continua a leggere La tragedia in Sudafrica. Un fucile da caccia è stato trovato accanto a quel che resta del […] L'articolo Bracconiere sbranato da un branco di leoni : gli animali lasciano intatta solo la testa sembra essere il primo su ...

Malata di Sla dice basta e stacca la spina. Primo caso dopo il sì al biotestamento : Ha combattuto per cinque anni la sua battaglia contro la malattia, poi non ce l’ha più fatta. È stata la prima in Italia dopo l’entrata in vigore della legge. Il medico di Welby: «Quello che ha fatto è legale da anni»