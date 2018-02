Mafia nigeriana? Ottima occasione per parlare di tutte le mafie

Quanto è potente la Mafia nigeriana in Italia - e come fa soldi - : Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione . Sono le attività principali dei gruppi criminali nigeriani e del centro Africa presenti in Italia, ...

Quanto è potente la Mafia nigeriana in Italia (e come fa soldi) : Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione. Sono le attività principali dei gruppi criminali nigeriani e del centro Africa presenti in Italia, gruppi che - secondo l'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia - continuano a "distinguersi per le modalità particolarmente aggressive" con le quali portano avanti i propri affari. Il loro ...

Droga - prostituzione - riti voodoo I segreti della Mafia nigeriana Ecco la struttura e le fonti di business : Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione, struttura reticolare a livello globale. E riti voodoo. Tutti i segreti della mafia nigeriana Segui su affaritaliani.it

La barbara uccisione di Pamela Matropietro e l'ombra della Mafia nigeriana : Come i fatti di cronaca riportano da alcuni giorni, una ragazza di nome Pamela Mastropietro è stata trovata barbaramente uccisa e fatta a pezzi da un branco di nigeriani. Di questa brutta pagina di cronaca italiana ne avevamo già parlato nell'articolo: “L'uccisione di Pamela e le uccisioni rituali in Nigeria", ed avanzato una possibile ipotesi. Oggi, invece, vogliamo parlare della mafia nigeriana, un argomento di cui si parla pochissimo, ma che ...

Macerata - l'ombra della Mafia nigeriana dietro l'omicidio di Pamela Mastropietro : La mafia nigeriana è un'organizzazione di stampo criminale che dagli anni ottanta è presente nel paese africano e, soprattutto a seguito dell'attuale immigrazione di massa, risulta attiva da diverso tempo anche in Italia. Secondo quanto riportano diverse inchieste giornalistiche, tale mafia si occupa di diversi settori illegali, come il traffico di esseri umani, di droga o il racket della prostituzione di strada. Recentemente la stessa mafia ...

Palermo : processo a Mafia nigeriana - Comune sarà parte civile : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Il gup Claudia Rosini, nel corso dell’udienza di oggi, ha rigettato le opposizioni dei difensori ed ha ammesso la costituzione di parte civile del Comune di Palermo, rappresentato dall’avvocato Giovanni Airò Farulla, nel processo alla cosiddetta mafia nigeriana, accusa

Mafia nigeriana : 21 condanne a Torino per "associazione di tipo mafioso" : Le bande nigeriane attive a Torino e provincia sono vere e proprie associazioni di tipo mafioso. È quanto emerge dalla sentenza del processo, svoltosi con rito abbreviato, che si e' concluso ...