M5S | vertici ‘salvano’ Lezzi | non c’è dolo su rimborsi

Vertici M5S - verifiche sui rimborsi : il 'buco' potrebbe superare il milione di euro : Esplode il caso delle restituzioni volontarie dei parlamentari pentastellati sul conto del microcredito

Vertici M5S - verifiche su rimborsi : 'buco' più grande : Sono in corso le verifiche dei Vertici M5s sulle restituzioni volontarie fatte sul conto del microcredito. Secondo quanto riferito dall'Ansa, dai primi riscontri si evince che non solo i parlamentari, ...

Su immigrazione M5S poco incisivi e divisi. I vertici chiedono di parlare il meno possibile. Ma Fico si sfila da Di Maio : "Il silenzio va bene all'inizio" : poco incisivi e pure divisi. La morte di Pamela Mastropietro e gli spari di Luca Traini contro gli immigrati gettano il Movimento 5 Stelle in una difFicoltà imprevista. E proprio sul terreno della sicurezza e della questione migranti, su cui la leadership di Luigi Di Maio ha sempre puntato in maniera muscolare senza alcun cedimento a sinistra, la propaganda di Matteo Salvini si è rivelata impossibile da superare spiazzando dunque ...

M5S - Dessì 'scaricato' dai vertici del Movimento : I vertici di M5S prendono le distanze da Emanuele Dessì , attivista della prima ora e candidato per il Movimento al Senato: il primo colpo, quello del balletto in palestra con il pugile poi condannato ...

Barbara Silli : 'Mi hanno chiamata e poi scaricata' - lo sfogo del medico contro i vertici M5S : Per la cronaca, nel collegio uninominale di Ivrea ci è finita Valentina Pretato, attivista che aveva partecipato alle parlamentarie ma non è entrata nelle liste del proporzionale, nemmeno tra i ...

Tagliola sulle liste M5S. Cambiati gli elenchi delle parlamentarie - scatta il repulisti dei vertici : Cambi in corso. Dalle liste M5s, quelle per il sistema proporzionale, stanno sparendo alcuni nomi di candidati che aveva vinto le parlamentarie. In Veneto non compare più Gedorem Andreatta, mentre nel Lazio Vittoria Baldino. La "Tagliola" dei vertici M5s si abbatte a pochi giorni dalla pubblicazione delle liste. Che fossero liste provvisorie su cui Luigi Di Maio, con il suo staff, avrebbe fatto ulteriori verifiche si era detto, ma nessuno ...

M5S - Lombardi show : 'Vertici Asl prima ci leccano il c..o - poi ci attaccano' : A proposito dei manager degli ospedali ha detto testuale: 'Sono burocrati nominati dalla politica il cui unico pregio è leccare il culo al politico di turno, ce lo stanno leccando anche a noi in ...

Il blog di Grillo divorzia dalla Casaleggio associati. I vertici : 'Ora M5S è autonomo' dallo showman : Per questo il blog non sarà più la finestra sul mondo del M5S, ma darà spazio ai temi che stanno più a cuore a Grillo come tecnologia e smartcity. Mentre la Casaleggio associati continuerà ad ...

Il blog di Grillo divorzia dalla Casaleggio associati. I vertici : "Ora M5S è autonomo" dallo showman : Il divorzio tra Beppe Grillo e il suo Movimento si è rivelato un processo lungo, fatto di scossoni, ripensamenti e freddezza ai piani alti anche tra lo stesso fondatore e Davide Casaleggio. Ora siamo arrivati all'atto ufficiale che comprende quella che, nel linguaggio giuridico-matrimoniale, si chiama la separazione dei beni. La casa comune, cioè il blog di Beppe Grillo, diventa patrimonio unicamente del comico genovese e ...

M5S - voto parlamentarie in tilt : in Rete monta la protesta. I vertici negano : 'Un successo' : Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del M5s unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai capi di partito'. ...