M5s | Ruocco | ' Sui rimborsi occorre fare subito chiarezza'

In 40mila al voto - a Taverna e Ruocco record di preferenze : tutti i risultati delle parlamentarie M5s : Il M5S pubblica sul blog tutti i risultati delle parlamentarie. A votare per la Camera, si legge, sono stati 39.991 iscritti per un totale di 92.870 clic (tre le preferenze a disposizione). Al Senato hanno votato 38.878iscritti per un totale di 86.175 preferenze. In termini assoluti - ciascun candidato correva nel suo collegio di residenza - tra gli esponenti più votati figurano Carla Ruocco alla Camera, con 1691 voti, e Paola Taverna al ...

Dino Giarrusso candidato M5s al posto dell’ammiraglio Vieri. Salta Carla Ruocco : Dino Giarrusso e non la deputata uscente Carla Ruocco sarà candidato nel collegio Lazio 1-10 Roma\Quartiere Gianicolense. L’annuncio nella serata del 30 gennaio, a poche ore dal deposito delle liste con i candidati ufficiali che correranno alle prossime elezioni. Il volto televisivo de “Le Iene” era già stato contattato nelle scorse settimane e in un primo momento aveva rifiutato, ora il ritorno in campo a sorpresa. La sua ...

M5s, presentate le liste: ci sono tutti i bigDa Fico alla Ruocco, i capilista nei collegi Presentato il piano di governo del M5s: via l'Irap per le Pmi e riduzione dell'Irpef per il ceto medio. In serata i risultati delle parlamentarie. In serata anche le liste elettorali: ci sono tutti i big.