M5S | Morani | grillini cacciate gli scontrini

meteoweb.eu

: RT @Deputatipd: Grillini cacciate gli #scontrini. - ranocchia3 : RT @Deputatipd: Grillini cacciate gli #scontrini. - Deputatipd : Grillini cacciate gli #scontrini. - lucialeone70 : RT @Cortez1958: La deputata @AlessiaMorani scrive che 'Il deputato #M5s #Cecconi non si trova come i soldi che doveva restituire #solobugie… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Visto che nessuno ci vede chiaro sulle rendicontazioni e considerata la bufera che li travolge, chiediamo aila prova del nove:gli. Se è vero che per statuto sono obbligati a conservare le prove delle loro spese, allora lo facciano, esibiscanoe fatture”. Lo dice in una nota la deputata del Pd, Alessia.“Spieghino, per esempio, che cosa sono le ‘missioni non ufficiali’ in cui, secondo Repubblica, Luigi Di Maio avrebbe speso 42,410.74 euro. Spieghino e, soprattutto, tirino fuori i relativi. Ma chissà che Di Maio e Casaleggio non abbiano già provveduto a cambiare lo statuto alla velocità della luce, come hanno fatto per salvare la Raggi”, conclude. L'articolo M5S:glisembra essere il primo su Meteo Web.