M5s | Lombardi | “Rendicontazioni? Sono in regola | si sciacquino la bocca prima di parlare

Sondaggi - in Lazio alleanza tra Pd e Leu e Zingaretti è in vantaggio. Lombardi (M5s) al 29%. Centrodestra diviso : flop : Il Partito democratico in coalizione con Liberi e Uguali potrebbe vincere le elezioni regionali nel Lazio, riconfermando Nicola Zingaretti sulla poltrona di governatore. Sarebbe la prima rielezione di un presidente in vent’anni. Il Centrodestra, invece, paga le divisioni, mentre il Movimento 5 stelle insegue con Roberta Lombardi data al 29%. È quello che emerge dal Sondaggio condotto dalla Ipsos per il Corriere della Sera. Una rilevazione ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 43% straccia il M5s - Gori insegue al 36 - 5% : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%, insegue Gori al 36%. Male il M5s(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 01:51:00 GMT)

Lombardia : Violi (M5s) - nelle nostre liste cittadini con mani libere : Milano, 3 feb. (AdnKronos) - "Le liste del M5S per le regionali sono lo specchio di quello che potrebbe essere la Lombardia con il M5S al governo e cioè pulita, dinamica e concreta, gli 85 candidati hanno dimostrato, documenti alla mano, moralità pubblica e rispetto per la legalità". Così Dario Viol

M5s - bufera sul candidato Dessì 7 € al mese per la casa popolare Roberta Lombardi : “Deve chiarire” : Il candidato nel listino proporzioale del collegio Lazio3 abiterebbe in una csa popolare dell'Ater, ricevuta in affitto dal comune di Frascati, per la quale paga un canone di affitto di 7 euro e mezzo al mese, pari a 93 euro l'anno. Una vicenda imbarazzante per l'M5S, soprattutto dopo che il sindaco Raggi Segui su affaritaliani.it

Valeriani (PD) : Atac - Raggi e Lombardi ‘scaricabarile’ in stile M5s : Roma- Di seguito le parole, in una nota, di Massimiliano Valeriani, Capogruppo del Pd alla Regione Lazio. ‘Scaricabarile’ in stile M5S “Se la candidata Lombardi... L'articolo Valeriani (PD): Atac, Raggi e Lombardi ‘scaricabarile’ in stile M5S su Roma Daily News.

Lombardia : Violi (M5s) - sì alle Zes - serve legge per stop delocalizzazioni : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "Come i territori svantaggiati di montagna e le valli, anche le zone di confine con la Svizzera meritano un’attenzione che non c’è mai stata da parte della Regione Lombardia". Così Dario Violi, candidato presidente della Lombardia per il M5S, nel corso della maratona el

M5s - malumori per esterni ex Pdl e Pd. In Lombardia mail bombing attivisti contro Carinelli : capolista dove non risiede : Luigi Di Maio le chiama “eccellenze” e sono la più grande novità del nuovo Movimento 5 stelle. Ma non tutti sono d’accordo. Perché tra i tanti nomi che i grillini hanno candidato andandoli a pescare tra gli esterni, ci sono anche molti che in passato hanno militato (chi più e chi meno) con altri partiti. A parlare per tutti c’è stato il caso di Rinaldo Veri, già eliminato, che non solo era consigliere comunale a Ortona ma ...

M5s - candidato Dessì balla con Spada. Bufera su fedelissimo della Lombardi : Se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio". Tirata in ballo in tutta questa polemica anche ...

Lombardi - M5s : «Grillo? Non vuole più bene a me che a Di Maio - è papà di tutti» diretta : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corrierelive

Lazio - Di Maio : 'Tutto M5s con Lombardi - segnali positivi' : ...smarcato da Lombardi dico che non solo io sono al fianco di Roberta come lo è tutto il M5S ma soprattutto noi stiamo insieme e al fianco ai cittadini laziali che sono stati abbandonati dalla politica"...