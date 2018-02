M5S | lascia Borrelli | stratega mancata svolta europeista

M5S : deferiti ai probiviri - lasciano Cecconi e Martelli lasciano : Presunte irregolarità sulla restituzione degli stipendi. Di Maio: 'Orgoglioso per decisioni parlamentari' - deferiti ai probiviri per presunte irregolarità sulla restituzione degli stipendi, i due ...

M5S - senatore Martelli e deputato Cecconi lasciano per caso versamenti a fondo microcredito : Quattro giorni fa non era risultati in regola con i versamenti al fondo per il microcredito a cui ciascun ‘portavoce’ del Movimento deve versare metà del proprio stipendio. E oggi il senatore Carlo Martelli e il deputato, Andrea Cecconi, del M5s lasciano. “So di aver mancato nei confronti degli iscritti del M5s, anche se la mia coscienza è a posto perché ho restituito fino all’ultimo centesimo. I probiviri decideranno sul mio ...

Di Benedetto lascia M5S : "In lista riciclati" : "Mi trovo all'interno di una forza politica che avrebbe dovuto cambiare il sistema e, invece, ci si è adagiato sopra, si è conformato a questo", si legge nel suo lungo post. "Oggi mi ritrovo ...

Programma Pd - M5S : 'Credibile come Renzi che disse che lasciava la politica dopo il referendum' : 'Il Programma del Pd? È credibile come quando Renzi disse che abbandonava la politica se avesse perso il referendum'. È quanto afferma in una nota il deputato toscano del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, che aggiunge: 'Il segretario del Pd è come Berlusconi, promette mari ...

DINO GIARRUSSO/ Lascia Le Iene per il M5S : candidato come Ismaele La Vardera? : DINO GIARRUSSO si candida a Roma per il Movimento 5 Stelle ma Le Iene non sembrano averla presa bene. Il post polemico su Instagram è davvero esilarante(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:41:00 GMT)

Silvio vuole Gentiloni premier E lascia il Lazio al Pd di Renzi Ecco il piano. Benedetto dal M5S : Le elezioni 2018, la cui campagna elettorale appare come la più breve in assoluto, sembrano già prefigurare - e da tempo - uno scenario che tutte le forze politiche uficiosamente accettano di buon grado. La presidenza del Consiglio affidata a Paolo Gentiloni è ben vista a destra, a sinistra e anche negli ambienti del m5s. Silvio Berlusconi, come una Fenice, è risorto per l'ennesima volta dalle Segui su affaritaliani.it

M5S - Grillo : 'Alleanze? Come se il panda mangiasse carne cruda'. Di Maio e Grillo al Viminale per il nuovo simbolo M5S lasciano il furgone ... : di Stefania Piras Alle elezioni con un nuovo simbolo, il terzo della serie. In diretta streaming dal Viminale Luigi Di Maio accompagnato da Beppe Grillo e Davide Casaleggio ha ufficializzato la notizia: 'Siamo qui per depositare il simbolo e il programma della prima forza politica. Il ...

