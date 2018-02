M5S | Di Maio | «Ho fatto bonifici per 150mila euro Via chi ha tradito»

Scandalo bonifici M5S - ecco i primi dieci nomi. Linea dura di Di Maio : “Chi ha tradito è fuori” : È ancora mattina quando Luigi Di Maio, costretto a interrompere il suo tour, si reca in banca alla filiale di Montecitorio. Con lui c’è lo staff della comunicazione pentastellata e la “iena” Filippo Roma, uno tra gli autori dell’inchiesta che ha fatto esplodere lo Scandalo Rimborsopoli all’interno del Movimento 5 stelle. In serata sono sempre le Ie...

M5S : Anzaldi - aumenta numero bugiardi - Di Maio si dimetta : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “aumenta numero bugiardi in futuro parlamento grazie a seggio blindato M5s: dopo Cecconi Martelli e Buccarella, anche Cozzolino. E Della Valle ha candidato suo segretario. Caro Di Maio, unico boomerang è per tasche cittadini. Con liste del genere un leader vero si dimetterebbe”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, a proposito della lista pubblicata dalle Iene. ...

Luigi Di Maio - la bomba a Bruxelles : David Borrelli - uomo di Casaleggio - lascia il M5S : In Italia lo conoscono gli addetti ai lavori, ma a Bruxelles David Borrelli è il capo del Movimento 5 Stelle . Anzi, era, perché l'europarlamentare si è clamorosamente dimesso dal gruppo parlamentare ...

Bufera restituzioni M5S - Di Maio : 'Boomerang per gli altri partiti' : "Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando". Davanti al comitato elettorale, Luigi Di Maio parla così della Bufera sulle mancate restituzioni di quote da parte di ...

M5S - Luigi Di Maio : 'In banca ho fatto bonifici per 150mila euro. Via chi ha tradito ma maggioranza in regola' : Sul totale delle cifre 'vediamo domani', si limitano a dire, dopo aver chiesto in via ufficiale gli atti al Ministero dell'Economia presso cui è registrato il fondo per le pmi. I calcoli, fatto salvo ...

Buco nei bonifici M5S : Di Maio al contrattacco - ma ci sono altri tre nomi. E scoppia il caso Borrelli : Ad ognuno è stato chiesto di provvedere immediatamente a versare quanto dovuto e sono comunque fuori dal MoVimento - Ecco le prime "mele marce" che il MoVimento Cinquestelle intende 'cacciare' via: si ...

RIMBORSOPOLI M5S/ Video ultime notizie : Di Maio - "chi ha tradito è fuori". Pizzarotti - "Movimento è morto" : RIMBORSOPOLI M5s, le ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Incontro con Le Iene, "miei bonifici tutti regolari". E su Renzi..(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Rimborsi M5S - Di Maio : "Sarà boomerang per gli altri partiti". Borrelli lascia : E' uno dei 3 soci dell'associazione Rousseau. I primi 5 nomi di chi non è in regola pubblicati sul blog. Il fuoriuscito Pizzarotti attacca: "Vogliono combattere l'evasione e non riescono a controllare ...

Di Maio : le regole del M5S sono una garanzia per gli italiani : Roma, 13 feb. , askanews, - "Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando perchè ora per i cittadini è chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli ...

Rimborsopoli M5S/ Video ultime notizie : Di Maio - “chi ha tradito è fuori”. Ruocco - “subito chiarezza” : Rimborsopoli M5s, le ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Incontro con Le Iene, "miei bonifici tutti regolari". E su Renzi..(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Rimborsi M5S - base con Di Maio e insulti alle Iene : Ventiduemila condivisioni in meno di un'ora e cinquemila commenti. Il post in cui Luigi Di Maio intervIene su Fb sul caso restituzioni nel M5S , con tanto di numeri su quanto restituito in questi anni,...

M5S - 'rimborsopoli' : Di Maio sguaina la falce Video : A meno di un mese dalle #Elezioni politiche è un caso spinoso per il Movimento 5 Stelle. Venire a conoscenza di esponenti che hanno effettuato falsi bonifici al fondo del microcredito che, di fatto, è sempre stato uno dei cavalli di battaglia pentastellati, non è certamente il miglior viatico verso le urne del 4 marzo per #Luigi Di Maio. Il quale, ad onor del vero, preso atto di un problema che supera addirittura le prime cifre prospettate dalla ...