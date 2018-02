M5s | capigruppo a parlamentari | ora riscontri su bonifici

Taglio vitalizi e ius soli - M5s e Grasso provano a resuscitarli all’ultimo minuto. Capigruppo per modificare il calendario : Non è detta l’ultima parola sul Taglio dei vitalizi. Dopo che è stata eliminata la possibilità di inserirlo nella legge di bilancio, il disegno di legge Richetti potrebbe tornare nel calendario dei lavori del Senato, dal quale per il momento è stato accantonato dopo la conferenza dei Capigruppo. I Cinquestelle hanno depositato un’istanza per l’esame in via d’urgenza del testo. “La richiesta dovrebbe essere votata ...