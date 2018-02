M5S | caos rimborsi | Della Valle lascia Di Maio | «Un boomerang per tutti i partiti»

Pelonzi : traffico di Roma dovuto a caos generato da amministrazione M5S : Roma – Pelonzi: il Movimento 5 Stelle ha creato caos sulla circolazione a Roma. traffico in tilt Roma – Questo quanto apparso sul profilo Twitter... L'articolo Pelonzi: traffico di Roma dovuto a caos generato da amministrazione M5S su Roma Daily News.

Chi è il traditore dei grillini?Caccia serrata alla gola profondaScandalo rimborsi - caos nel M5S : La Rimborsopoli del m5s deflagra più incandescente che mai. Il servizio delle Iene non trasmesso in Tv per par condicio ma pubblicato comunque in rete ha affondato l'ultimo chiodo sulla bara dei due ex fedelissimi Andrea Cecconi (già capogruppo grillino alla Camera) e Carlo Martelli, svelando coram populo il meccanismo con cui i due onorevoli caricavano i bonifici di restituzione sul sito tirendiconto.it per poi revocarli. Segui su ...

Di Maio - M5S al governo o il caos : ANSA, - ROMA, 8 FEB - "Gli scenari post voto sono due: o il M5s va al governo o il caos". Lo dice Luigi Di Maio in un videomessaggio su Facebook. "Renzi e Berlusconi - aggiunge - hanno capito che ...

Di Maio : "O il M5S al governo o il caos" : 11.00 "Gli scenari dopo il voto sono due:o il M5S va al governo o il caos". Così Di Maio su Facebook. "Renzi e Berlusconi hanno capito che insieme non fanno il 51% e dicono che si tornerà a votare. Sono degli irresponsabili perchè questa situazione l' hanno creata loro apposta per fare l' inciucio dopo il governo. Ma ora sanno che non riusciranno e sono nel panico. Non hanno nessun piano B. Io sono fiducuoso, molto fiducioso. In questi 25 ...

Caos Tenda-bis - Dadone e Campo - M5S - : 'Cronaca di una morte annunciata' : Tenda bis, un'opera che non si concluderà probabilmente mai in tempi ragionevoli. Un capolavoro al contrario di centrodestra e centrosinistra che in questi anni si sono alternati al Governo ed in ...

M5S - non solo Dessì : è caos tra ricorsi - ritiri e impresentabili : L'incubo impresentabili ritorna. Come quando in Sicilia alle ultime regionali un candidato M5S fu raggiunto da un arresto. Di quell'indagine i vertci regionali e nazionali del M5S furono messi al ...

M5S - caos parlamentarie : non rispettato il criterio della residenza : 'Ci saranno tante sorprese - ha detto - e tante persone che vengono dal mondo dei professionisti dell'università e della ricerca e saranno l'altra sorpresa di questa campagna elettorale'. Regole ad ...

M5S - caos parlamentarie e liste cambiate : «Sono ancora provvisorie - non ufficiali» : Se non è tutto da rifare, come chiede un comitato di autocandidati esclusi in Puglia, poco ci manca. Le liste dei candidati M5S nei collegi plurinominali pubblicate domenica sera sono sparite...

M5S - caos parlamentarie e liste cambiate : 'Sono ancora provvisorie - non ufficiali' : Se non è tutto da rifare, come chiede un comitato di autocandidati esclusi in Puglia, poco ci manca. Le liste dei candidati M5S nei collegi plurinominali pubblicate domenica sera sono sparite dal blog.

