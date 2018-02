M5S | Bersani | fanno arcangeli | poi arriva boomerang

Bersani : 'Larghe intese Pd- FI? Non hanno i numeri. M5S e Lega vicini alla maggioranza' : Magari con l'appoggio di qualcuno degli scissionisti che ancora rimpiange gli incontri in streaming del 2013 con i capigruppo grillini. La quota di indecisi è ancora molto alta, ma ciò che ...

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5S? Dialogo su 4 punti - altrimenti ciaone” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Bersani dialogo M5S su 4 punti o ciaone : ANSA, - ROMA, 8 FEB - "Io dialogo con tutti, volentieri anche con i cinque stelle . Noi poniamo quattro temi: lavoro, sanità, scuola e fisco progressivo. Con chi è disposto a discutere di queste ...

Elezioni - Bersani : “M5S? Noi parliamo con tutti - alleanza è altra cosa. Se il Pd vuole andare a destra - faccia pure. Noi no” : “alleanza con M5s? Quello è un tema parlamentare che riguarda il post-voto. Riguardo al dialogo, si parla con tutti. Ma fare alleanze è un altro discorso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) da Pierluigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, che sottolinea: “Un governo con Di Maio presidente del Consiglio e io ministro? Lo vedo piuttosto difficile per due motivi. Innanzitutto, credo che non sarà facile smontare ...

Bersani chiude al M5S Parlare con loro si deve - governare è un altro film : "Parlare con M5s è un dovere, fare una alleanza di governo è tutto un altro film". Pier Luigi Bersani frena sull'ipotesi di alleanze con un eventuale governo a Cinque Stelle."È chiaro che se Di Maio viene a dirmi vado fuori dall'euro, sull'antifascismo balbetto, sugli immigrati sto un po' con la destra, sul fisco viva la mamma io gli dico ciao", ha detto l'esponente di Leu a Circo ...

Bersani : parlare con il M5S è un dovere : 10.53 "parlare con i 5 stelle è un dovere,fare una alleanza di governo è tutto un altro film". Così Bersani, di Liberi e Uguali (LeU) a Circo Massimo, su Radio Capital. "Chi dice che facciamo vincere la destra ha perso il senno. Perché noi portiamo a votare chi altrimenti non voterebbe",ha detto riferendosi all'invocazione al voto utile di Renzi. "Abbiamo una speranza,che(...)si possa immaginare un centrosinistra con un baricentro sulla ...

Bersani : "Parlare con il M5S è un dovere" : Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Parlare con i 5 stelle è un dovere, fare una alleanza di governo è tutto un altro film". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Circo Massimo su Radio Capital. "E' chiaro che se Di Maio viene a dirmi, vado fuori dall'Euro, sull'antifascismo balbetto, sugli immigrati sto un po'

Bersani : “Governo Renzi-Berlusconi? Se seguo le tracce non ho dubbi. Parlare con M5S dovere - alleanza è un altro film” : “Il giaguaro si è rimesso qualche macchiolina… qualche macchiolina gliel’ha rimessa pure Renzi” e “questo lo vede anche un bambino”. Ha ripescato la ormai storica metafora, Pier Luigi Bersani, per Parlare del possibile “inciucio” tra Silvio Berlusconi e il leader Pd. “I numeri non ci sono”, si è detto convinto l’ex segretario Pd, oggi esponente di Liberi e Uguali, parlando su ...

Bersani sulle alleanze 'Parlare con il M5S è un dovere. Fare governo assieme è tutto un altro film' : ROMA - 'Parlare con i Cinque Stelle è un dovere, Fare un'alleanza di governo è tutto un altro film'. Pier Luigi Bersani a Circo Massimo su Radio Capital commenta così la possibiltà di un accordo con ...

ORIETTA BERTI E M5S/ 'Voto Grillo ma anche Berlusconi e Bersani non sono male : basta critiche dal Pd" : ORIETTA BERTI vota M5s. L'endorsement a Di Maio e Beppe Grillo fa infuriare il Partito Democratico: il 'premier 5 stelle' la difende.

Cicchitto : “Grandi intese dopo il voto ancora di salvezza per il Paese. Intesa Bersani-M5S? Mi vengono i brividi” : “La rinuncia di Maroni? Berlusconi ha questa capacità di avere amici anche in liste non amiche ma concorrenti”. Lo ha detto Fabrizio Cicchitto a margine della presentazione della lista Civica popolare promossa da Beatrice Lorenzin.”Maroni è un battitore libero rispetto alla logica stringente della Lega, non più Lega Nord. È un altro soggetto che entra in campo rispetto a Salvini. È la faccia più presentabile per noi, come ...

Bersani a M5S - più antifascismo : (ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Di Maio dovrà pur parlare con qualcuno. Se vuole parlare con noi, nell'ipotesi che voglia, verrà con un po' più di antifascismo, con un ripensamento sullo ius soli e così via, ...

Bersani detta le condizioni per stare col PD o col M5S : Il M5S infatti, potrebbe aver bisogno di appoggio per raggiungere il 40% necessario per governare e Bersani si dimostra anche qui possibilista: 'Andiamo lì, streaming o no, e diciamo: diritti del ...

Elezioni : Bersani - confronto con Pd se c'è discontinuità e niente alibi a M5S : Quanto all'ipotesi di un confronto con il Movimento 5 stelle nel caso uscissero dalle Elezioni come primo partito, 'nel caso -spiega l'ex segretario del Pd- andiamo lì, streaming o no, e diciamo: ...