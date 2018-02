lowlow | il singolo “Ulisse” conquista il doppio disco di platino

lowlow e Riki : è uscito il videoclip di “Sbagliato” - il loro primo singolo insieme : Come promesso, venerdì 26 gennaio, Lowlow e Riki hanno pubblicato “Sbagliato”, il loro primo singolo insieme . Oltre al pezzo, i due cantanti hanno fatto uscire anche il videoclip ufficiale, che rispecchia fedelmente il testo del brano. Dai un’occhiata qui sotto! Diretto da The Astronauts, il video di “Sbagliato” narra la storia di una giovanissima coppia alle prese con una gravidanza inaspettata, che ...

Testo e audio Sbagliato di lowlow e Riki - il nuovo singolo sulle gravidanze adolescenziali : Sbagliato di LowLow e Riki è il nuovo singolo in radio da oggi, venerdì 26 gennaio, che parla delle gravidanze adolescenziali. L'uno è considerato l'astro nascente della scena rap italiana, l'altro è considerato un fenomeno pop. Riki ha dimostrato di saper diventare in pochi mesi uno degli artisti più seguito ed apprezzato dal pubblico di giovanissime, è l’artista italiano con più dischi venduti del 2017 e piazza due pubblicazione in ...