Lo scandalo Oxfam | tra abusi e prostituzione

Stupri e molestie - lo scandalo travolge i vertici di Oxfam : Si allarga a macchia d’olio lo scandalo che in Gran Bretagna sta travolgendo la Oxfam, una delle principali organizzazioni non governative impegnate in molte emergenze umanitarie in tutto il mondo. Il caso si è infiammato con le testimonianze di personaggi legati all’associazione, ed in particolare con le rivelazioni al Times di una “gola profonda”, Helen Evans, che dal 2012 al 2015 è stata dirigente dell’associazione con il ruolo di garante per ...