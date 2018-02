Livorno | prima uccide ex moglie e poi si toglie la vita

ilgiornale

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ancora una donna uccisa. Francesca Citi aveva solo 45 anni ed è stata accoltellata a morte dal suo ex marito, Massimiliano Pagnoni. L'omicidio è avvenuto in uno studio dentistico in Piazza Attias a. La donna lavorava come assistente proprio nello studio dentistico dove è stato ritrovato il cadavere.L'ex marito a quanto pare non aveva accettato la separazione e così ha deciso dirla. Pagnoni ha chiamato l'exper chiederle un appuntamento. Lei lo ha aspettato proprio all'interno dello studio dentistico. A questo punto i due hanno avuto un litigio. L'uomo ha estratto un coltello e ha colpito la donne con 10 coletallate. Dopo averla uccisa, l'uomo ha deciso di chiudersi in bagno e si è tolto latagliandosi la gola e cercando poi di affondare la lamea nel petto. I due corpi ormai senzasono stati ritrovati dall'attuale ...