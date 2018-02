Livorno | Giorgia Meloni colpita da bottiglietta lanciata dai centri sociali

Sputi e insulti - Giorgia Meloni contestata a Livorno : La leader di Fratelli d'Italia in città per un evento elettorale è stata contestata da alcuni esponenti dei centri sociali

Giorgia Meloni a Livorno accerchiata e insultata da esponenti dei centri sociali : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata per almeno mezz'ora accerchiata da un gruppo di contestatori, per lo più dei centri sociali, mentre a Livorno in Piazza Garibaldi, in un uno dei ...