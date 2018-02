Livorno | dopo aver accoltellato l' ex moglie si suicida con la stessa arma

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ancora violenza sulle donne, ancora ex mariti che non accettando una vita separata o non volendo offrire ad un altro la loro proprieta' pensano di ottenere la miglior giustizia assassinando la compagna o lache aveva solo un'unico desiderio: rifarsi una vita. L'uomo, Massimiliano Bagnoni che poche ore fa ha ucciso la ex, Francesca Citi, si è poi tolto la vita con la. Francesca Citi uccisa dall'ex marito con un'da taglio, 13 Febbraio. Si tratterebbe ancora una volta di omicidio-suicidio la vicenda che stamattina ha coinvolto la citta' di. I carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di un uomo e una donna in uno studio dentistico. Dalle prime ipotesi, l'uomo, ex marito della donna di 45 anni con due figli piccoli, avrebbe ucciso con un'da taglio la exper poi togliersi la vita in un bagno dello studio tagliandosi le ...