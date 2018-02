LIVE Short track | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Arianna Fontana e Martina

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : ITALIA IN FINALE nella staffetta di short track! Lisa Vittozzi sesta nel biathlon - flop Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’ITALIA si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : Arianna Fontana e Martina Valcepina facilmente ai quarti di finale dei 500m - staffetta femminile in finale!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : Arianna Fontana e Martina Valcepina facilmente ai quarti di finale dei 500m : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : fuori in semifinale Dotti e Confortola nei 1500 metri. Tra poco Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle heat dei 500m : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : si entra nel vivo con slittino - short track e biathlon! Stringiamoci a coorte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : subito in gara Arianna Fontana e Martina Valcepina! Primo titolo da assegnare nei 1500 metri maschili! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile - partenza della prova discesa maschile ritardata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile - partenza della prova discesa maschile ritardata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA. Coppie artistico : Marchei/Hotarek davanti a tutti! Short program maschile : Fernandez domina - sesto Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo Short program maschile e al programma corto delle Coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini. ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA. Coppie artistico : Hocke/Blommaert guidano a metà gara. Entrano in scena Marchei/Hotarek e Della Monica/Guarise. Short program maschile : Fernandez domina - sesto Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo Short program maschile e al programma corto delle Coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista Della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini. ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA. Coppie artistico : entrano in scena Marchei/Hotarek e Della Monica/Guarise. Short program maschile : in testa Fernandez domina - sesto Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo Short program maschile e al programma corto delle Coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista Della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini. ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA. Artistico a coppie : entrano in scena Marchei/Hotarek e Della Monica/Guarise. Short program maschile : in testa Fernandez domina - sesto Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio Artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo Short program maschile e al programma corto delle coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista Della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini. ...