LIVE Sci alpino | Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 | Mikaela Shiffrin

Il nuovo LIVE di Jovanotti : 'Sono il vostro Don Chisciotte' : Se io faccio musica, è perché sono cresciuto in un mondo aperto'. E poi c'è lo show supportato anche da una perfetta e potente. Siamo lontani dal gigantismo del tour negli stadi, c'è qualche ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : PELLEGRINO IN FINALE!!! Nilsson regala l’oro donne alla Svezia! Rastelli - Vuerich e Scardoni eliminati ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

Clima : LIVEllo dei mari in crescita - lo confermano i satelliti : Venticinque anni di dati satellitari hanno dimostrato che il livello dei mari è destinato a salire nel corso del tempo. E’ questo il risultato di uno studio condotto dalla South Florida University e pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences che evidenzia l’avanzamento delle acque oceaniche pari a quasi un millimetro dal 1933. Un’accelerazione, quella vista dagli scienziati, che porterà le acque ad avanzare di un millimetro ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Fill - quinto e sesto in discesa. Dressen al comando - ottimo Hirscher : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA DISCESA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’evento ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : Federico Pellegrino e Arianna Fontana - l'Italia trattiene il fiato. Sci alpino : ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, per non perdersi davvero ...