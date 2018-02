L' Isola dei famosi | un naufrago abbandona il reality | anticipazioni 4^ puntata

“Ha abbandonato il reality”. Isola dei famosi - uno choc dietro l’altro. A poche ore dalla diretta - uno dei naufraghi ha dovuto prendere urgentemente un aereo per l’Italia. Le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di continuare il suo percorso in Honduras. Cosa è accaduto all’improvviso : Mancano poche ore alla nuova puntata de L’Isola dei famosi e, dopo la presunta possibilità che Francesca Cipriani abbandoni il reality in anticipo visto che è chiamata a testimoniare al processo Ruby Ter, c’è un nuovo colpo di scena. Uno dei naufraghi deve lasciare l’Isola: già perché è caduto e si è rotto una gamba. Non ci sono alternative: deve subito tornare in Italia. Quest’anno, diciamolo, i naufraghi sono un po’ sfortunati (vogliamo dire ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 si riscopre serena ma si parla di un nuovo abbandono : anticipazioni 13 febbraio : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 sembra essere finalmente serena. La cantante sarda è partita per questa nuova avventura solo per riuscire a lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo in queste ultime settimane. Mentre un anno fa era sul palco dell'Ariston pronta a cantare il suo amore a Max Biaggi, commosso seduto in platea, adesso si trova all'Isola dei Famosi 2018 per dimenticare proprio il centauro reo di averla lasciata ...

Cecilia Capriotti - Rosa Perrotta - Bianca Atzei e le altre vip : quanto sono - già - dimagrite sull'Isola dei Famosi! : sono passate appena tre settimane dallo sbarco sull'Isola dei Famosi. Ma le vip accusano già molto evidentemente i segni della fame che stanno provando. Soprattutto Cecilia Capriotti, Rosa Perrotta e ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : "Se Francesco ammettesse di aver sbagliato - sarei felice di far pace con lui" : Le rivelazioni di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all' Isola dei Famosi continuano a far discutere. E se da una parte l'ex tronista di Uomini e Donne smentisce ogni tipo di accusa , dall'...

‘’Sono pentita…’’. Canna gate all’Isola dei famosi - Eva Henger lancia l’appello a Francesco Monte : accuse - difese e colpi bassissimi : ”Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo”. Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all’Isola dei famosi dove ha denunciato l’uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : Se Francesco ammettesse di aver sbagliato - sarei felice di far pace con lui : Le rivelazioni di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all'Isola dei Famosi continuano a far discutere.E se da una parte l'ex tronista di Uomini e Donne smentisce ogni tipo di accusa, dall'altra la ex pornostar rincara la dose. Non solo con Striscia la Notizia, ora anche con il settimanale Chi. "Sono pentita - dice Eva Henger -. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, ...

“Mi hanno truffato - guardate qua. E state attenti”. Mara Venier è una furia. Brutta avventura per l’opinionista dell’Isola dei Famosi - che pubblica tutto sui social per mettere in guardia i fan : “Ma chi ve conosce?” : All’Isola dei Famosi c’è anche Mara Venier. In studio, quest’anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l’opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata ‘sgrida’ Stefano De Martino, l’inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre “troppo vestito”. Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, ...