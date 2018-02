L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

“Non ce la faccio a mentire…”. Alessia Marcuzzi sul ‘droga gate’ è chiarissima. La conduttrice delL’Isola dei Famosi finalmente dice la sua : “Questa è l’unica verità” : Più che l‘Isola dei Famosi, sembra l’Isola dei Tapiri. Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia ha attapirato Ignazio Moser ha cui ha consegnato l’ormai celebre tapiro cornuto. Ma non è finita qui, perché Valerio Staffelli è di nuovo andato in missione e questa volta per consegnare il dorato cadeau anche ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Alessia si è conquistata il tapiro d’oro per la discussione avuta con Eva ...

Nuova concorrente alL’Isola dei Famosi : acerrima nemica di Elettra Lamborghini : Questa sera su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, puntata che si preannuncia piuttosto spumeggiante. Basti pensare all'ennesimo colpo di scena che ci ha regalato questo reality: l'abbandono forzato di Craig Warwick, a seguito di un infortunio alla gamba. Chi sarà il nuovo concorrente che lo sostituirà? L'abbandono di Craig Warwick e la new entry Stasera vedremo sbarcare in Honduras una Nuova naufraga, la donna non è ...

“È morto… sono distrutta”. AlL’Isola dei Famosi va in scena il dramma. La naufraga dà questa notizia straziante e non trova pace. Consolata dai compagni si lascia andare a un pianto disperato : Le ultime notizie sull’isola dei Famosi sono tutte concentrate sul caso ‘droga’ che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger. La questione si è pure allargata con la consegna dei tapiri all’ex naufrago e a Ignazio Moser, che però lo ha ricevuto cornuto. Eh sì, perché secondo Striscia la notizia tra l’ex tronista e Cecilia Rodriguez sta succedendo qualcosa di torbido. Ma nonostante i pettegolezzi continui, ...

Cecilia Capriotti in lacrime per il padre morto alL’Isola dei Famosi : L’Isola 2018: Cecilia Capriotti ricorda il padre morto Durante il daytime de L’Isola dei Famosi di oggi Cecilia Capriotti è scoppiata a piangere davanti alle telecamere del reality. La showgirl ha confessato che il triste ricordo le è tornato in mente proprio oggi, giorno in cui il padre avrebbe compiuto gli anni. L’uomo purtroppo l’ha lasciata quando era ancora molto piccola, e del padre lei ha conservato soltanto ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 si riscopre serena ma si parla di un nuovo abbandono : anticipazioni 13 febbraio : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 sembra essere finalmente serena. La cantante sarda è partita per questa nuova avventura solo per riuscire a lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo in queste ultime settimane. Mentre un anno fa era sul palco dell'Ariston pronta a cantare il suo amore a Max Biaggi, commosso seduto in platea, adesso si trova all'Isola dei Famosi 2018 per dimenticare proprio il centauro reo di averla lasciata ...

Craig Warwick lascia L’Isola dei famosi : si è rotto una gamba : Chi si è ritirato dall’Isola dei famosi dopo Chiara Nasti e Francesco Monte? Craig Warwick. Ecco perché. Craig Warwick si ritira dall’Isola dei famosi 2018, ecco il motivo Il sito 361magazine.com rivela l’identità del nuovo concorrente che ha abbandonato il reality show di Canale 5. “Un altro naufrago è costretto a lasciare l’Isola dei famosi. […] L'articolo Craig Warwick lascia l’Isola dei famosi: si è rotto ...

‘’Sono pentita…’’. Canna gate alL’Isola dei famosi - Eva Henger lancia l’appello a Francesco Monte : accuse - difese e colpi bassissimi : ”Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo”. Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all’Isola dei famosi dove ha denunciato l’uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. ...

“Mi hanno truffato - guardate qua. E state attenti”. Mara Venier è una furia. Brutta avventura per l’opinionista delL’Isola dei Famosi - che pubblica tutto sui social per mettere in guardia i fan : “Ma chi ve conosce?” : All’Isola dei Famosi c’è anche Mara Venier. In studio, quest’anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l’opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata ‘sgrida’ Stefano De Martino, l’inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre “troppo vestito”. Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, ...

“Francesco Monte in studio a L’Isola dei Famosi”. Tutti lo aspettano. Dopo il caso ‘droga’ - l’ex naufrago si è tirato indietro - ma a Mattino 5 Federica Panicucci ha svelato la verità : Il ‘canna gate’ dell’Isola dei Famosi continua a tenere banco. Nessuno cede: Monte nega, Henger insiste. Proprio in questi giorni per l’affaire marjiuana, l’ex naufrago ha ricevuto il Tapiro d’ora da Striscia la Notizia che peraltro lo ha beccato con la sua ex cecilia Rodriguez. Da lì sono nati mille pettegolezzi su una presunta montatura, ma Ignazio Moser è intervenuto per tagliare corto e stabilire l’ordine: Chechu è sua. In tutto ciò, ...

Alessia Marcuzzi posta una foto ed ecco come reagisce il marito di Eva Henger. Gelo : cosa sta succedendo a pochissimo dalla nuova diretta delL’Isola dei Famosi : “In certi casi e con certe persone, sapere di non essere come loro è già una gran soddisfazione”. Il post con questa massima è stato condiviso su Instagram da Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, per dimostrare, come se non si fosse capito, quanto abbia mal digerito l’atteggiamento di Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, nei confronti della ex naufraga che ha sollevato il caso ...

L’Isola dei famosi : Monte sarà in studio? La verità della Rinaldi : Nadia Rinaldi farà rivelazioni su Francesco Monte dopo L’Isola? Questa sera, martedì 13 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata de L’Isola dei famosi. Nello studio di Cologno Monzese Alessia Marcuzzi accoglierà Nadia Rinaldi, eliminata nella scorsa puntata. L’attrice romana farà delle rivelazioni sul caso canna-gate, magari incalzata dalle domande della conduttrice? Eva Henger ha accusato ...

L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – ...

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni quarta puntata del 13 febbraio : L’Isola dei Famosi: le anticipazioni della puntata di martedì 13 febbraio 2018 Le anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2018 ‘parlano’ chiaro. La quarta puntata del reality show di Canale5 non andrà in onda lunedì 12 febbraio, ma martedì 13. Lo ha deciso Mediaset che, a quanto pare, vuole evitare la contro-programmazione di Rai1, canale che stasera propone la prima delle due nuove puntate de Il Commissario Montalbano. ...

Francesca Cipriani finisce in tribunale dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani chiamata in tribunale come testimone Il quotidiano Il Giorno ha rivelato poco fa che non ci sarà il processo abbreviato per Giovanna Rigato. Il motivo? Francesca Cipriani non potrà testimoniare in tribunale. Difatti, come molti sapranno bene, la bionda showgirl è attualmente impegnata come naufraga vip alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E proprio per questo motivo il giudice ha ritenuto ...