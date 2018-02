L'ex del Lecce : i salentini sono i più forti di tutta la categoria : Con ben 16 vittorie e 7 pareggi la squadra salentina del Lecce si porta prima in classifica a 6 punti di distacco dal Catania (unica quadra con cui quest'anno la compagine giallorossa ha perso fuori dalle proprie mura in avvio di stagione) e a 14 punti dal Trapani. 55 punti che la eleggono, fino a questo punto del campionato, regina di tutto il campionato di Serie C. A sottolineare questo filone positivo e fenomeno Liverani è stato ieri, nel ...

Video/ Bisceglie Lecce - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie C 25giornata - : Video Bisceglie Lecce , 1-2, : highlights e gol della partita , Serie C 25giornata, . La capolista vince in trasferta il derby pugliese: le immagini.

'Corri a Lecce' : in migliaia pronti alla sfida dentro il cuore del barocco : Auspico che la città si senta coinvolta e viva con positività un evento portatore di valori importanti, come lo sport e la bellezza del nostro centro storico. Integrare nella vita della città di ...

Il Lecce vince anche sul campo del Bisceglie : per la promozione è solo questione di tempo… : 1/10 Donato Fasano/LaPresse ...

9 febbraio - Jacopo Iacoboni autore del libro L'esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 Stelle a Lecce : Vaccinare i propri figli, iniziare una terapia medica, fidarsi della scienza o lasciare che si insinui il dubbio, mettendo in discussione certezze ormai acquisite? E come agire da elettori ...

Serie C - a Bisceglie bella risposta salentina : il numero dei tifosi del Lecce Video : Nel prossimo turno di #Serie C sono previsti diversi incontri interessanti. Le attenzioni degli sportivi che seguono il Girone C sono soprattutto rivolte al big-match di Catania, dove i padroni di casa affronteranno un Cosenza in grande forma. Quella calabrese, attualmente, è una delle squadre più in forma della Serie C, con ben 11 punti conquistati nelle ultime 5 gare 3 vittorie e 2 pareggi. Il Catania provera' a vincere per continuare a tenere ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - la posizione della Fisac-Cgil di Lecce (oggi - 9 febbraio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps parte sotto quota 3,7 euro. La posizione della Fisac-Cgil di Lecce sulla situazione della banca. Ultime notizie live di oggi 8 febbraio 2018(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:13:00 GMT)

A Lecce arriva Ego - festival della formazione enogastronomica : Roma, 8 feb. , askanews, Sbarca in Puglia, a Lecce, il primo festival formativo sui temi della cucina e della sala. Si chiama EGO, eno gastro orbite, e nasce per celebrare la centralità del sistema ...

Calciomercato Serie C - stravolti i valori delle rose : netto sorpasso del Lecce Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] quest'anno più che mai ha cambiato i valori delle rose del girone C. In alcuni casi ha innalzato il valore di vari club, in altri, gli stessi hanno dovuto cedere per fare cassa e magari risparmiare su contratti troppo onerosi e quindi si vedono ridotti il valore economico delle loro rose. Il sito transfermarkt.it, come sempre, tiene aggiornati i valori delle rose, squadra per squadra. Serie C, quali rose ...

Video/ Lecce Catanzaro (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Lecce Catanzaro (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Mancosu chiude il match al 71 minuto.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:58:00 GMT)

Calciomercato : tre nomi per la trequarti del Lecce - diverse trattative in C Video : Una delle telenovele più incredibili del #Calciomercato invernale di #Serie C è stata quella che riguarda il trequartista del #Lecce. La squadra giallorossa non ne possiede uno in squadra i vari Costa Ferreira, Pacilli, Tsonev, Mancosu si sono sempre adeguati con alterne fortune nel ruolo e mister Liverani ha chiesto al direttore sportivo Mauro Meluso di trovare un calciatore in grado di fare la differenza sulla trequarti. Nelle ultime ore i ...

'Sì alla pace - no alla guerra!'. La gioia dei ragazzi dell'AC di Lecce 'in marcia' a San Pietro in Lama : Papa Francesco ha presente questa situazione del mondo. La migrazione, i rifugiati. Coloro che sono costretti ad abbandonare le proprie nazioni, le proprie terre, perché non possono vivere e, in ...