L' esercito degli scomparsi | 53mila persone svanite nel nulla in Italia

L’esercito delle badanti tuttofare. Ora sono più degli infermieri : Incassare il «bonus badanti» della manovra di fine anno sarà un po’ come vincere la lotteria. Sì, perché i 20 milioni per ciascuno dei prossimi tre anni stanziati dal governo sono briciole rispetto ai 7 miliardi l’anno che le famiglie italiane sostengono per assistere in casa i propri cari. Somma che in larga parte va alla sempre più numerosa schie...