Leonardo DiCaprio è neo-investitore di Magnus | lo Shazam dell’arte

THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio (oggi - 6 febbraio 2018) : The WOLF of WALL STREET, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 6 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Jonah Hill e Margot Robbie, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Questa giovane madre è guarita dal cancro grazie all'intervento di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio : grazie a Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, Gemma Nuttall, una giovane madre inglese, è riuscita a sconfiggere il cancro. Nel 2013 Gemma ha scoperto di essere incinta. Insieme alla notizia della gravidanza i medici hanno appurato la presenza di grandi cisti ovariche. Successivi test hanno rivelato anche la presenza di un tumore ovarico aggressivo che si sarebbe diffuso con velocità in tutto il resto del corpo. La giovane madre, ha ...

THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio (oggi - 27 gennaio 2018) : The WOLF of WALL STREET, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio e Jonah Hill alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 09:06:00 GMT)

Leonardo DiCaprio - attore in declino per Quentin Tarantino : Quentin Tarantino lo ha comunicato mesi fa: Leonardo DiCaprio sarebbe entrato a far parte del suo prossimo film, #9, incentrato sulla sanguinosa estate del ’69 e sulla Family di Charles Manson. Di lì, le voci hanno preso a rincorrersi. LEGGI ANCHESe Quentin Tarantino «dirige» Charles Manson Hollywood, ringalluzzita dalla notizia di una seconda collaborazione tra i due, ha giurato e spergiurato che DiCaprio avrebbe vestito i panni di Manson, ...

Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino insieme nel nuovo film : Leonardo DiCaprio dopo Martin Scorsese trova un altro regista con cui legarsi in un profiquo sodalizio, è Quentin Tarantino che lo ha voluto al suo fianco per la seconda volta. Dopo Django Unchained si riforma quindi la coppia DiCaprio – Tarantino per il nuovo film, prodotto dalla Sony e che con un budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia ambientata a Los Angeles nel 1969 sullo sfondo della furia omicida di Charles Manson, ...

Leonardo DiCaprio al lavoro con Quentin Tarantino : Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino tornano a lavorare insieme sei anni dopo Django Unchained. Stavolta però non si tratterà di un western bensì di un film ispirato a dei tragici fatti di cronaca, ovvero quelli che nell’estate del 1969 videro protagonisti Charles Manson e la sua Family. Il noto criminale (morto in carcere nel novembre scorso) fu infatti il mandante della strage del 10050 Cielo Drive, villa di Bel Air dove vennero ...

Leonardo DiCaprio sarà Charles Manson nel nuovo film di Tarantino : Dopo l'Oscar per Revenant e due anni sabbatici, Leonardo DiCaprio torna sul set. Questa volta l'attore sarà Charles Manson nel nuovo film di Tarantino. Per DiCaprio questa sarà la seconda volta a fianco del regista dopo Django Unchained. Secondo alcuni media statunitesi, nel cast potrebbero esserci anche Brad Pitt, Margot Robbie e Jennifer Lawrence. La pellicola, ancora senza titolo, ci riporterà indietro all'estate del 1969 in ...

Leonardo DiCaprio sarà Charles Manson nel nuovo film di Tarantino : Dopo Django Unchained si riforma la coppia Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino: il secondo dirigerà il primo nel nuovo film prodotto dalla Sony e che con un budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia ambientata a Los Angeles nel 1969 sullo sfondo della furia omicida di Charles Manson, il criminale psicopatico che massacrò Sharon Tate, morto il 19 novembre scorso.DiCaprio, premio Oscar per Redivivo, ...

INCEPTION/ Su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt (oggi - 12 gennaio 2018) : INCEPTION, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt ed Ellen Page, alla regia Christopher Nolan. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:36:00 GMT)

GANGS OF NEW YORK/ Info streaming e trailer : su Rai 3 in onda il film con Leonardo DiCaprio (30 dicembre 2017) : GANGS of New YORK, in onda su Rai Tre il film con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson. La pellicola è stata diretta da Martin Scorsese. (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:24:00 GMT)

Gangs of New York/ Su Rai 3 in onda il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio (oggi - 30 dicembre 2017) : Gangs of New York, in onda su Rai Tre il film con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson. La pellicola è stata diretta da Martin Scorsese. (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:41:00 GMT)

Leonardo DiCaprio : 'Se oggi sono un ambientalista lo devo a mio padre' : Tra cinema e ambiente: le grandi passioni di Leo Oltre ad essere un uomo pieno di interessi, come nel caso dello sport e dell' arte contemporanea , Leonardo DiCaprio ha sempre dimostrato di non ...

Romeo + Giulietta/ Oggi su Rai 4 : curiosità sul film con Leonardo DiCaprio (25 dicembre 2017) : Romeo + Giulietta, il film in onda su Rai 4 Oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Leonardo DiCaprio e Claire Danes, alla regia Baz Luhrmann. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 19:14:00 GMT)

The Wolf of Wall Street/ Oggi in tv su Rai 2 : curiosità sul film con Leonardo DiCaprio (14 dicembre 2017) : The Wolf of Wall Street, il film in onda su Rai 2 Oggi, giovedì 14 dicembre 2017. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Jean Dujardin, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 16:20:00 GMT)