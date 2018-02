Legge 104 | i permessi del caregiver non riducono le ferie

Legge 104/92 : ecco i nuovi principi della Cassazione per i permessi 2018 in poi Video : In tema di #Legge 104/92 la La Corte di Cassazione si è pronunciata con due sentenze importati [Video]sulla fruizione dei relativi permessi. Esaminiamo nello specifico di cosa di tratta e cosa potrebbe cambiare in futuro. Iniziamo quindi con i commentare la prima decisione che si concentra sulla compatibilita' fra ferie e giorni di permesso, per poi passare alla recente sentenza n.590 relativa al congedo parentale. La Cassazione si pronuncia con ...

Legge 104 - come accedere ai benefici : requisiti e domanda : I permessi e le agevolazioni legati alla Legge 104 sono riconosciute alle persone in possesso non solo di un’invalidità, ma di un handicap grave. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e come accedere ai benefici legati alla Legge 104. requisiti per le agevolazioni della Legge 104 Per accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 è necessario essere portatori di handicap, e, quindi, trovarsi in una situazione di svantaggio sociale ...

Pensione anticipata e Legge 104 - le novità per i lavoratori precoci : i requisiti e come fare domanda : Tra le tante novità della legge di Bilancio 2018, c'è anche la Pensione anticipata collegata alla legge 104: parliamo della Pensione anticipata per lavoratori precoci anche per chi, pur non avendo ...

Ape social e Legge 104 - cosa cambia nel 2018 : Nel 2018 i lavoratori che assistono un familiare di 2° grado portatore di handicap, possono accedere all’Ape social, se ovviamente entro l’anno maturano i requisiti necessari. La novità viene, come nel caso della Pensione per Lavoratori Precoci, dalla Legge di Bilancio 2018. Vediamo nel dettaglio i requisiti necessari per accedere all’Ape social in qualità di caregiver familiare. Requisiti per Ape social e Legge 104 Per ...

Pensione Precoci e Legge 104 - cosa cambia nel 2018 : Da quest’anno può accedere alla Pensione anticipata per Lavoratori Precoci anche chi, con 41 anni di contributi, assiste un familiare di secondo grado portatore di handicap. Lo ha previsto la recente Legge di Bilancio 2018. Ricapitoliamo i requisiti per accedere alla Pensione anticipata Precoci Legge 104, in qualità di caregiver familiare. Requisiti Pensione Lavoratori Precoci e Legge 104 I requisiti per accedere alla Pensione anticipata ...

Legge 104 - quali sono gli obblighi del datore di lavoro : Torniamo ad occuparci della Legge 104 per trattare, non dei diritti e delle agevolazioni di chi ne usufruisce, ma dei doveri del datore di lavoro verso questi lavoratori. Vediamo nel dettaglio quali sono. Agevolazioni per lavoratori con la Legge 104 Chi usufruisce della Legge 104 è una persona con disabilità grave o parente/famigliare di un disabile grave e può godere delle seguenti agevolazioni: permessi lavorativi retribuiti, rifiuto di ...

Legge 104 - il lavoratore ha diritto alla tredicesima e ai premi : Il lavoratore che usufruisce dei permessi legati alle Legge 104 per accudire un parente o coniuge disabile o malato grave, ha diritto alla tredicesima e quattordicesima (se prevista) mensilità e ai premi di produzione. Ricordiamo che è possibile una riduzione delle ferie e della tredicesima solo nel caso in cui i permessi della Legge 104 siano cumulati con il congedo parentale o quello per la malattia del figlio. In tutti gli altri casi non deve ...

Legge 104 - come fruire dei permessi a ore : Non tutti forse sanno che i permessi per la Legge 104 possono essere fruiti anche a ore. A spiegare come usufruirne in modo frazionato è il portale di informazione giuridica Studio Cataldi che precisa ...

Nel 2016 crescono i permessi per la Legge 104 : crescono anche nel 2016 i permessi concessi ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (legge 104/92) e quelli concessi ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con ...

Contratto statali - anticipazioni oggi 17/12 : aumento - assenze - Legge 104 e altro : L’ANSA anticipa i contenuti del rinnovo Contratto statali, nei prossimi giorni oggetto di contrattazione. La proposta dovrà essere vagliata dai sindacati e poi dovrà passare dai diversi comparti, scuola inclusa. Le indicazioni sono di carattere generale, ma verrà declinato in base alle esigenze dei diversi comparti. Vediamo alcuni dettagli. aumento stipendio, premi e assenze L’aumento […] L'articolo Contratto statali, anticipazioni oggi ...

Caregiver familiare - aperto anche ai nipoti - ma senza Legge 104 : Il Caregiver familiare sarà aperto anche ai parenti di secondo grado, come i nipoti, ma sarà necessario scegliere tra questo ruolo e i benefici della legge 104. Ecco le ultime novità sui prestatori volontari di cura per i quali il Governo ha stanziato 60 milioni di euro all’interno della legge di Bilancio 2018 per “la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività ...

Legge 104 - il dipendente può rifiutare il trasferimento : Con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, la Corte di Cassazione, affronta il delicato rapporto fra la possibilità di un suo trasferimento a mente del penultimo capoverso dell’art. 2103 c.c. e le tutele previste dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 circa l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Alla base, il ricorso di un lavoratore (dipendente presso un carcere, addetto alla mensa) avverso il licenziamento ...

Nuovo contratto dipendenti statali : orari ridotti per le mamme e per Legge 104 Video : orari più flessibili e agevolazioni ai dipendenti #statali che si trovano in un particolare stato di bisogno, soprattutto per le mamme con figli piccoli e chi usufruisce dei permessi 104 per parenti disabili. E’ questa la grande novita' prevista dalla bozza del Nuovo contratto per i lavoratori statali. In particolari modo, come riporta la nota agenzia di stampa AdnKronos, ad essere favorite saranno quelle dipendenti che dovranno inserire i ...

