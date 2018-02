LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x10 Daddy Darhkest

LEGENDS OF TOMORROW - "Esorcismi ovunque" oggi in "Daddy Darhkest" (3x10) SPOILER : Ebbene sì, non state sognando! LEGENDS of TOMORROW torna questa settimana con un nuovo episodio!Dopo la pausa più lunga della storia, finalmente le nostre Leggende tornano a farsi vive, e dopo aver perso Stein (</3) e Jackson (che speriamo torni presto) guadagnano un nuovo membro: Constantine. Non ho mai visto la serie a lui dedicata, ma è riuscito a farmi innamorare in quella sua unica comparsa in Arrow, quando ha salvato l'anima della ...

LEGENDS OF TOMORROW - Nuovi arrivi e vecchi ritorni nella seconda parte della stagione! : Da qualche settimana ormai gira la notizia di un nuovo arrivo nella grande famiglia di disadattati della Waverider. Come avrete già immaginato, stiamo parlando proprio di lui: Wally West. Dopo una stagione e mezza in The Flash, il fratello minore di Iris nonché velocista minore di Central City, Wally ha deciso di fare come Bilbo Baggins e cercare la sua fortuna altrove. Sinceramente, credo che fosse anche ora: la sua presenza nella quarta ...

Barack Obama in LEGENDS of Tomorrow 3 : un viaggio nel tempo dal sapore moderno : Barack Obama in Legends of Tomorrow 3, questa è la notizia del momento e che arriva dopo la partecipazione dell'ex Presidente degli Stati Uniti allo show di Letterman su Netflix. La differenza c'è e sarà sostanziale visto che, nel caso della serie The CW, non sarà proprio Barack Obama a fare da guest star nell'episodio a lui dedicato ma sarà una sua versione giovane ad incontrare le leggende. Attualmente Legends of Tomorrow 3 è in pausa visto ...

Kid Flash in LEGENDS of Tomorrow 3 : Keiynan Lonsdale sarà regular nella serie : Kid Flash in Legends of Tomorrow 3 e nuovi scossoni attendono i fan dell'Arrowverse. Nei giorni scorsi abbiamo parlando dell'uscita di scena di Keynan Lonsdale da The Flash 4 e questo ha lasciato i fan delusi e affranti convinti che il giovane avrebbe dovuto avere più spazio nella serie, ma adesso i piani dei produttori appaiono più chiari. Dopo quello che è successo in The Flash, dall'arrivo dei poteri all'amore per Jesse Quick, sembra che ...

Supergirl 3 e LEGENDS of Tomorrow 3 si divideranno la serata del lunedì negli Usa : le novità sulla programmazione : Brutte notizie per i fan di Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 e non solo per via della programmazione italiana che ha già deluso tutti, ma anche per quella americana. Al ritorno dalle vacanze sembra proprio che le due serie "minori" dell'Arrowverse siano destinate a dividersi la serata del lunedì e questo significa non pochi cambiamenti. Non solo non avremo modo di avere le nostre serate eroi ma la divisione della serata significa che una ...

LEGENDS of Tomorrow su Italia1 : la prima stagione diventa tappabuchi nel periodo natalizio : Un altro colpo di scena nella programmazione Mediaset fa sorridere i fan dell'Arrowverse: Legends of Tomorrow su Italia1 e non è un miraggio. Dopo quasi due anni di polemiche per via della mancata messa in onda della prima stagione della serie The CW/DC nemmeno in occasione del primo maxi crossover con Arrow, The Flash e Supergirl, Italia1 fa infuriare ancora di più i fan delle serie. Mentre tutti si aspettavano ancora il grande annuncio ...

The Flash 4 - Arrow 6 - Supergirl 3 e LEGENDS of Tomorrow 3 in onda a febbraio su Mediaset : la programmazione fa infuriare i fan : Colpo di scena signori: The Flash 4, Arrow 6, Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 saranno in onda in Italia a partire da febbraio ma, a quando pare, Mediaset ha deciso di rinunciare alla prima serata di Italia1. Chi ha seguito le serie sulla rete giovane di casa Mediaset sa bene che, da una prima serata dedicata proprio agli eroi DC/The CW siamo passati al sabato pomeriggio per via degli ascolti non molto alti e quest'anno le cose potrebbero ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x09 "Beebo the God of war" : Buongiorno Leggende, anche quest'anno è arrivato uno dei momenti più difficili da affrontare per una fangirl/un fanboy: la pausa natalizia. Che nel caso di LEGENDS (se non ho letto male in giro) durerà fino a febbraio! Ma perché non possiamo andare in letargo anche noi come gli orsi?Ma veniamo a noi: il nostro team si trova a dover affrontare i Vichinghi (niente Ragnar e Rollo, ahimè, anche se il fratello della tipa assetata di sangue più di ...

Tutti in fuga da LEGENDS of Tomorrow 3 : un altro volto noto lascia la serie : Legends of Tomorrow 3 continua a perdere pezzi e non poteva essere altrimenti dopo quello che è successo la scorsa settimana e, in particolare, durante il maxi crossover Crisis on Earth-X che ha messo insieme anche Supergirl, The Flash e Arrow. La morte del professor Stein aveva già fatto tremare i polsi ai fan di Legends of Tomorrow 3 che, da oggi in poi, dovranno fare a meno anche di Jax. Il midseason finale della serie ha segnato la sua ...

LEGENDS OF TOMORROW - "E mo Vikings che c'entra?" oggi in "Beebo the God of War" (3x09) SPOILER : Buongiorno Leggende, pronte per il midseason finale? Dio, siamo di nuovo in quel periodo dell'anno. Che tristezza.Dopo il crossover della scorsa settimana, torniamo alla normalità. Per quanto possa esistere la normalità con le leggende... e per quanto possa essere normale vederle senza Martin Stein. Non sono psicologicamente pronta per affrontare la restante parte di stagione senza di lui.Questa settimana ci aspetta un crossover con Vikings! Eh ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x08 "Crisis on Earth X (4)" : Buongiorno Leggende, siete ancora nel pieno delle vostre facoltà mentali dopo questo crossover? Io no, per niente. La gente non ne può più di me, ma insomma, come si fa a rimanere sani dopo un evento del genere? Boh.L'episodio si apre con l'immagine per niente drammatica di Stein sdraiato a terra che perde sangue come fosse un colabrodo. Ora, io sapevo che Garber avrebbe detto addio allo show, ma non pensavo così. Nel suo essere eroico, si ...

THE FLASH - LEGENDS OF TOMORROW - Anticipazioni di "Crisis on Earth X" (4x08 - 3x08) : Stasera andrà in onda l'ottava puntata della quarta stagione di The FLASH, "Crisis on Earth X".La banda dei supereroi si riunisce per il matrimonio di Barry (Grant Gustin) ed Iris (Candice Patton), ma le cose si complicano quando degli infiltrati di Terra X attaccano la cerimonia. Questa gente proviene da un universo parallelo dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e i supereroi della loro terra lavorano per ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x07 "Welcome to the jungle" : Buonasera Leggende, sopravvissuti alla giungla del Vietnam? O le piante, il caldo e gli insetti hanno avuto la meglio su di voi?Parto subito col dirvi che questo penso sia il mio episodio preferito della stagione finora. Ho sempre adorato il personaggio di Mick, perché è un po' la voce fuori dal coro. Tutti gli altri vogliono fare del bene, hanno dei cuori puri (come Ray) o vogliono redimersi dal loro passato (come Sara). Mick è qualcos'altro: ...