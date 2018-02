Le facce dei migranti negli spazi elettorali - l’appello-provocazione “Vota per me” : Tranquillizziamo subito quelli che a malapena leggono i titoli degli articoli o che si soffermano a guardare frettolosamente le foto: Jasvir, Michael, Anayet, Mamhut, Zhang, Rahaman, Viltus e Ali non sono candidati. I manifesti che in questi giorni vedrete in molte strade d’Italia sono solo una provocazione: legata alla campagna elettorale, certo, ...