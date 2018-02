Le banche affossano Piazza Affari | Borse quasi tutte in rosso

Dai sondaggi al tesseramento così le banche affossano Renzi e il Pd : Non c'è pace per il Pd . Ancora una volta, la quarta nell'ultimo mese e mezzo stando alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi , il partito guidato da Matteo Renzi fa registrare il ...

Dai sondaggi al tesseramento ?così le banche affossano Renzi e il Pd : Non c'è pace per il Pd. Ancora una volta, la quarta nell'ultimo mese e mezzo stando alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, il partito guidato da Matteo Renzi fa registrare il peggior dato dell'anno, attestandosi al 24,1%. "Qua non si tratta di banche o di Boschi - avrebbe detto Matteo Renzi durante una riunione nella sede del Pd - l'obiettivo sono io. Ma di cosa parliamo?". Per le mani ha ...