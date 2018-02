LARGHE INTESE | SI' 1 Non sono un imbroglio | lo dice la Costituzione

LARGHE INTESE - NO/ 2. Perché preparano la vittoria di M5s : Berlusconi e e Renzi si preparano a riproporre in Italia uno schema che già all'estero ha fatto cilecca, da Berlino a Bruxelles, scatenando le forze antisistema. UGO FINETTI(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/ Dalla Consob a Repubblica, da Cerno a Mussolini, attenti alle porte girevoli, di N. BertiELEZIONI/ "Senza i numeri si torna al voto": cosa nasconde l'ultimo trucco di Renzi e Silvio?, di M. Maldo

Lega - la formula matematica che scongiura il governo di LARGHE INTESE FI-Pd : Una formula matematica . Che gira sugli smartphone e sui tablet dei candidati leghisti alle prossime elezioni del 4 marzo. E' la formula secondo la quale la Lega vincerà, nel senso che sarà ...

Sondaggi Elezioni 2018/ LARGHE INTESE - ma quali? Renzi-Leu al 45% - bocciato patto 'Nazareno 2.0' : Sondaggi politici elettorali,campagna verso le Elezioni 2018: governo Larghe Intese, ma quali? Renzi-Grasso al 45%, bocciato patto Nazareno Pd-Berlusconi. Tutte le analisi

La Lega davanti a Forza Italia? Niente governo di LARGHE INTESE La matematica fa tremare Berlusconi : Elezioni 2018. La matematica non è un'opinione. Assolutamente no. E questo lo sanno benissimo sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, esiste una formula matematica realizzata da uno dei massimi esponenti leghisti che dimostra inequivocabile... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi - centrodestra o LARGHE INTESE : le due opzioni per una maggioranza. Grande coalizione mai così vicina a quota 316 : Al centrodestra oggi mancherebbero 22 deputati per avere una maggioranza di governo. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita. Secondo l'istituto di Natascia Turato la coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni metterebbe insieme 294 seggi e quindi è l'unica davvero vicina a quota 316, il numero che alla Camera dà possibilità di far nascere un esecutivo. Molto lontani sono sia la coalizione di centrosinistra (che si ...

Bersani : 'LARGHE INTESE Pd- FI? Non hanno i numeri. M5S e Lega vicini alla maggioranza' : Magari con l'appoggio di qualcuno degli scissionisti che ancora rimpiange gli incontri in streaming del 2013 con i capigruppo grillini. La quota di indecisi è ancora molto alta, ma ciò che ...

Ultimi sondaggi : il Pd prova a invertire la rotta. E nessuno vuole le LARGHE intese : Certo, le strade della fantasia applicata alla politica sono infinite e tutti aspettano, da ogni partito, l'arma finale, la proposta - o meglio: la trovata - in grado di determinare l'esito del voto ...

Immigrazione : la chiave per le LARGHE intese : Perché M5S, Lega e Fratelli d'Italia potrebbero trovare nel tema della gestione dei flussi migratori il punto comune per un accordo di governo

LARGHE INTESE ANTI-HACKER - di A. Mauro - : Nel caso del Pd, la rivendicazione politica è più esplicita. Non molti followers, poco più di 6mila sull'account Twitter. Ma nei giorni scorsi Anonplus ha colpito anche il sito della provincia di ...

LARGHE INTESE anti-hacker : Anonplus attacca il sito del Pd Firenze - online il cellulare di Renzi che incassa la solidarietà M5s : Laddove l'attivismo dei movimenti sociali anti-establishment è in fase di stanca, quando impera il distacco soprattutto dei giovani dalla politica e dai partiti, ecco che spunta Anonymous. La rete internazionale di hacker fa il suo ingresso nella campagna elettorale italiana con Anonplus, che è il social network di Anonymous, nato nel 2011 dopo un primo tentativo finito male in 'Google+' (si erano registrati come 'Your Anon News' e ...

Meloni - Fdi unici contro LARGHE intese : ANSA, - ROMA, 6 FEB - "Fdi è l'unico partito indisponibile a fare accordi strani, governi di larghe intese. Non lo faremo mai e non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo neanche votato la legge elettorale".

Berlusconi vs Renzi - "migranti bomba sociale"/ Elezioni 2018 - LARGHE Intese? "M5s e Salvini sempre d'accordo" : Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?

Se i gesuiti di Bergoglio tifano per le LARGHE intese : I gesuiti de La Civiltà Cattolica, la storica rivista diretta da padre Antonio Spadaro, hanno dato le loro "indicazioni di voto" in vista del prossimo 4 marzo. Francesco Occhetta, che è il membro politologico del Collegio degli scrittori della pubblicazione in questione, ha scritto nel quaderno di febbraio che gli elettori sono chiamati a scegliere in base a cinque criteri: programmi, affidabilità, cultura costituzionale e ...

Maggioranze senza numeri Inutili anche le LARGHE inteseCentrodestra avanti - M5s 1° partito : Il centrodestra è la coalizione in testa nelle intenzioni di voto, mentre M5s risulterebbe al primo posto come partito. Ma nessuno avrebbe i numeri per governare, neppure le larghe intese Fi-Pd Segui su affaritaliani.it